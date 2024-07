Perché è stato penalizzato Marquez nel GP d’Olanda di MotoGP: il nuovo ordine d’arrivo

Marc Marquez ha vissuto un weekend sicuramente negativo al TT di Assen, con la caduta nella Sprint e la penalità di 16 secondi a fine gara che gli hanno fatto perdere tanti punti rispetto a Jorge Martin e Francesco Bagnaia nella classifica generale del Mondiale MotoGP 2024. Nello specifico, MM93 è stato retrocesso dal 4° al 10° posto nel GP d’Olanda a causa di un’irregolarità nella pressione delle gomme.

La nuova regola introdotta quest’anno prevede infatti una penalizzazione di 16 secondi nelle gare lunghe (8 nelle Sprint) nel caso in cui i piloti non dovessero rispettare le pressioni minime previste (1,80 bar) per un minimo del 60% dei giri su una distanza di corsa superiore alle 15 tornate. Ad Assen l’otto volte campione iridato sarebbe stato molto sfortunato, perché in base alle sue dichiarazioni ai microfoni di Sky avrebbe sforato il limite di 0.01 per un solo giro.

Di seguito il nuovo ordine d’arrivo aggiornato del GP d’Olanda 2024 di MotoGP dopo la penalità a Marc Marquez:

NUOVO ORDINE D’ARRIVO GP OLANDA MOTOGP 2024

1 25 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 40’07.214 176.6

2 20 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 40’10.890 176.3 3.676

3 16 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 40’14.287 176.0 7.073

4 13 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing T DUCATI 40’15.513 176.0 8.299

5 11 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 40’15.472 176.0 8.258

6 10 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 40’23.219 175.4 16.005

7 9 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 40’28.309 175.0 21.095

8 8 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 40’29.582 174.9 22.368

9 7 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 40’30.627 174.9 23.413

10 6 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 40’31.082 176.0 23.868 * penalizzato di 16 secondi

11 5 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 40’31.218 174.8 24.004

12 4 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 40’31.271 174.8 24.057

13 3 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 40’49.981 173.5 42.767

14 2 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 40’50.085 173.5 42.871

15 1 88 Miguel OLIVEIRA POR Trackhouse Racing APRILIA 40’51.643 173.4 44.429

16 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 40’53.460 173.2 46.246

17 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 41’18.151 171.5 1’10.937