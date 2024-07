Pentathlon, Olimpiadi Parigi 2024: i favoriti e le speranze di medaglia dell’Italia

Il pentathlon moderno sarà protagonista alle Olimpiadi di Parigi 2024 da giovedì 8 a domenica 11 agosto: si tratta di un evento storico, poiché quella dei Giochi sarà l’ultima gara dello sport del soldato con la presenza dell’equitazione, che poi verrà sostituita dal percorso ad ostacoli.

L’Italia sarà presente con grandi ambizioni e con il contingente massimo: saranno in gara, infatti, due uomini e due donne azzurre. Gli italiani hanno ottime possibilità di centrare almeno una medaglia: saranno al via Giorgio Malan, Matteo Cicinelli, Elena Micheli ed Alice Sotero.

I FAVORITI

Nel settore femminile occhio alle lituane, la 40enne Laura Asadauskaite, oro a Londra 2012 ed argento a Tokyo 2020, alla quinta partecipazione ai Giochi, e la vincitrice della Finale della Coppa del Mondo 2024 Gintare Venckauskaite, ed alla campionessa del mondo sudcoreana Seungmin Seong. La Francia padrona di casa punta sull’argento di Rio 2016, Elodie Clouvel, e sulla campionessa europea 2018, Marie Oteiza, ma è impossibile non annoverare tra le favorite le due italiane in gara, ovvero la due volte campionessa del mondo Elena Micheli e la vincitrice dei Giochi Europei del 2023 Alice Sotero. La campionessa olimpica di Tokyo 2020, la britannica Kate French, proverà a difendere il titolo.

Nel settore maschile il favorito d’obbligo è il magiaro Csaba Bohm, vincitore sia della Finale di Coppa del Mondo che dei Mondiali nel 2024, stabilendo in entrambi i casi un nuovo punteggio record. Non andrà sottovalutato nemmeno l’altro ungherese Balazs Szep, medaglia d’argento mondiale, mentre vorranno almeno confermare le medaglie di Tokyo 2020 l’egiziano Ahmed Elgendy, argento in carica, ed il sudcoreano Woongtae Jun, bronzo uscente. Attenzione anche ai loro connazionali, l’altro egiziano Mohanad Shaban e l’altro sudcoreano Changwan Seo. Il campione olimpico in carica è il britannico Joseph Choong, mentre la Francia padrona di casa lotterà almeno per il podio con il tre volte vincitore della Finale di Coppa del Mondo, Valentin Prades, ed il campione del mondo junior 2019, Jean-Baptiste Mourcia.

LE SPERANZE DI MEDAGLIA DELL’ITALIA

Tra le donne, Alice Sotero, dopo il settimo posto di Rio 2016 ed il quarto di Tokyo 2020, punta a salire sul podio a Parigi 2024. La vincitrice dell’oro ai Giochi Europei 2023 e dell’argento iridato a Bath nello stesso anno, al rientro agonistico dopo la maternità, vuole centrare il bersaglio grosso anche in Francia. Anche con Elena Micheli l’Italia ambisce ad ottenere qualcosa di molto prezioso: la campionessa del mondo 2022 e 2023, nonché vincitrice della Finale di Coppa del Mondo 2023, punta al massimo risultato in Francia.

Tra gli uomini, Giorgio Malan, medaglia d’oro ai Giochi Europei 2023, ha centrato l’argento agli Europei 2024, a pochi giorni dai Giochi Olimpici, proponendosi come outsider in Francia, mentre Matteo Cicinelli, quinto nella recentissima rassegna continentale, potrebbe a sua volta ottenere un ottimo risultato.