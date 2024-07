Tutti i portabandiera delle Olimpiadi di Parigi 2024: l’elenco di tutte le nazioni

Domani, venerdì 26 luglio 2024, a Parigi si terrà la Cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici: sfileranno 205 delegazioni, dato che oltre ai 204 Comitati Olimpici Nazionali, ovvero tutti tranne Russia e Bielorussia, sarà presente anche il Team Olimpico dei Rifugiati, mentre gli Atleti Individuali Neutrali, di passaporto russo e bielorusso, invitati dal CIO, proprio in quanto individuali, non sfileranno.

La delegazione più numerosa sarà quella degli Stati Uniti, che precedono anche la Francia padrona di casa, la quale comunque non aveva il posto garantito in tutti gli sport nonostante fosse il Paese ospitante. Per la prima volta la Cerimonia inaugurale di un’edizione dei Giochi Olimpici si terrà al di fuori di uno stadio: la sfilata delle delegazioni avverrà infatti a bordo di barche che navigheranno la Senna.

Attraverso le quote universali tutti i Comitati Olimpici Nazionali hanno ricevuto almeno un invito: contano un solo atleta le delegazioni di Belize, Liechtenstein, Nauru e Somalia. L’Italia, che si attesta all’ottavo posto in quanto ad ampiezza della delegazione, con 379 titolari e 23 riserve, per un totale di 402 atleti, sfilerà per 91ma e sarà vestita da Giorgio Armani con completi casual blu scuro.

I PORTABANDIERA AI GIOCHI DI PARIGI 2024

Non tutte le delegazioni, soprattutto le meno numerose, hanno ancora comunicato i nomi dei portabandiera.

1 Grecia – Giannis Antetokounmpo ed Antigoni Drisbioti

2 Team Olimpico dei Rifugiati – Yahya Al Ghotany e Cindy Ngamba

3 Afghanistan –

4 Sudafrica – Akani Simbine e Caitlin Rooskrantz

5 Albania – Luiza Gega

6 Algeria – Yasser Triki ed Amina Belhadi

7 Germania – Dennis Schröder ed Anna-Maria Wagner

8 Andorra –

9 Angola – Azenaide Carlos

10 Antigua & Barbuda – Cejhae Greene

11 Arabia Saudita –

12 Argentina – Luciano De Cecco e Rocío Sánchez Moccia

13 Armenia – Davit Chaloyan

14 Aruba – Mikel Schreuders e Chloë Farro

15 Austria – Felix Oschmautz e Michaela Polleres

16 Azerbaigian – Mahammad Abdullayev e Gultaj Mammadaliyeva

17 Bahamas –

18 Bahrain – Saud Ghali ed Amani Al-Obaidli

19 Bangladesh – Sagor Islam

20 Barbados – Jack Kirby e Sada Williams

21 Belgio – Jérôme Guéry ed Emma Meesseman

22 Belize –

23 Benin – Valentin Houinato e Noélie Yarigo

24 Bermuda – Jah-Nhai Perinchief ed Adriana Penruddocke

25 Bhutan –

26 Bolivia – Héctor Garibay e María José Ribera

27 Bosnia Erzegovina –

28 Botswana –

29 Brasile – Isaquias Queiroz e Raquel Kochhann

30 Brunei –

31 Bulgaria – Lyubomir Epitropov e Stanimira Petrova

32 Burkina Faso – Hugues Fabrice Zango

33 Burundi – Belly Cresus Ganira e Ange Ciella Niragira

34 Isole Cayman –

35 Cambogia – Chhun Bunthon

36 Camerun – Richelle Anita Soppi Mbella

37 Canada – Andre De Grasse e Maude Charron

38 Capo Verde – Daniel Varela de Pina e Djamila Silva

39 Repubblica Centrafricana –

40 Chile – Nicolás Jarry ed Antonia Abraham

41 Cina – Ma Long e Feng Yu

42 Cipro – Milan Trajkovic ed Elena Kulichenko

43 Colombia – Kevin Quintero e Flor Ruiz

44 Comore –

45 Congo – Natacha Ngoye Akamabi

46 Repubblica Democratica del Congo – Arnold Kisoka

47 Isole Cook –

48 Corea del Sud – Woo Sang-Hyeok e Kim Seo-Yeong

49 Costa Rica – Gerald Drummond e Milagro Mena

50 Costa d’Avorio – Cheick Sallah Cissé e Marie-Josée Ta Lou

51 Croazia – Giovanni Cernogoraz e Barbara Matić

52 Cuba – Mijaín López ed Idalys Ortiz

53 Danimarca – Niklas Landin Jacobsen ed Anne-Marie Rindom

54 Gibuti –

55 Repubblica Dominicana – Audrys Nin Reyes e Marileidy Paulino

56 Dominica – Dennick Luke e Thea LaFond-Gadson

57 Egitto – Ahmed El-Gendy e Sara Ahmed

58 El Salvador – Uriel Canjura e Celina Márquez

59 Emirati Arabi Uniti – Omar Al Marzouqi

60 Ecuador – Daniel Pintado e Neisi Dajomes

61 Eritrea –

62 Spagna – Marcus Cooper Walz e Támara Echegoyen

63 Estonia – Klen Kristofer Kaljulaid e Reena Pärnat

64 Eswatini –

65 Etiopia –

66 Fiji –

67 Finlandia – Eetu Kallioinen e Sinem Kurtbay

68 Gabon – Emmanuella Atora Eyeghe

69 Gambia –

70 Georgia – Lasha Talakhadze e Nino Salukvadze

71 Ghana – Joseph Paul Amoah

72 Gran Bretagna – Tom Daley ed Helen Glover

73 Grenada – Lindon Victor

74 Guam –

75 Guatemala – Kevin Cordón e Waleska Soto

76 Guinea – Naby Keïta

77 Guinea-Bissau –

78 Guinea Equatoriale –

79 Guyana –

80 Haiti – Philippe-Abel Mettelus

81 Honduras – Kevin Mejia e Julimar Avila

82 Hong Kong Cina – Cheung Ka Long e Siobhán Haughey

83 Ungheria – Krisztián Tóth e Blanka Bíró

84 India – Achantha Sharath Kamal e Pusarla Venkata Sindhu

85 Indonesia – Maryam March Maharani

86 Iran – Mahdi Olfati e Neda Shahsavari

87 Iraq – Ali Ammar Yosr

88 Irlanda –

89 Islanda – Hákon Svavarsson ed Edda Hannesdóttir

90 Israele – Peter Paltchik ed Andrea Murez

91 Italia – Gianmarco Tamberi ed Arianna Errigo

92 Giamaica – Josh Kirlew e Shanieka Ricketts

93 Giappone – Shigeyuki Nakarai (Shigekix) e Misaki Emura

94 Giordania – Saleh Al-Sharabaty e Rama Abu Al-Rub

95 Kazakistan – Aslanbek Shymbergenov ed Olga Safronova

96 Kenya – Ferdinand Omanyala e Triza Atuka

97 Kirghizistan – Erlan Sherov

98 Kiribati –

99 Kosovo – Akil Gjakova e Nora Gjakova

100 Kuwait –

101 Laos –

102 Lesotho – Tebello Ramakongoana e Michelle Tau

103 Lettonia – Nauris Miezis e Tīna Graudiņa

104 Libano – Noureddine Hadid

105 Liberia –

106 Libia –

107 Liechtenstein –

108 Lituania – Rycius Jasiunas e Justina Vanagaitė

109 Lussemburgo –

110 Macedonia del Nord – Dario Ivanovski e Mila Reljic

111 Madagascar – Rosina Randafiarison

112 Malesia – Bertrand Rhodict Lises e Nur Shazrin Mohd Latif

113 Malawi –

114 Maldive – Ibadulla Adam e Fathimath Dheema Ali

115 Mali –

116 Malta – Gianluca Chetcuti e Sasha Gatt

117 Marocco –

118 Isole Marshall –

119 Mauritius –

120 Mauritania – Camil Oud Doua

121 Messico – Emiliano Hernández ed Alejandra Orozco

122 Micronesia – Tasi Limtiaco e Kestra Kihleng

123 Moldova – Dan Olaru ed Alexandra Mîrca

124 Monaco – Théo Druenne e Lisa Pou

125 Mongolia – Bat-Ochiryn Ser-Od ed Oyuntsetseg Yesügen

126 Montenegro – Milivoj Dukic e Danka Kovinic

127 Mozambico – Matthew Lawrence ed Alcinda Panguana

128 Myanmar –

129 Namibia – Alexander Miller e Vera Looser

130 Nauru –

131 Nepal – Santu Shrestha e Manita Shrestha Pradhan

132 Nicaragua – Gerald Hernández ed Izayana Marenco Judo

133 Niger –

134 Nigeria – Tobi Amusan

135 Norvegia –

136 Nuova Zelanda –

137 Oman –

138 Uganda – Charles Kagimu e Gloria Muzito

139 Uzbekistan – Abdumalik Khalokov e Zaynab Dayibekova

140 Pakistan – Arshad Nadeem e Jehanara Nabi

141 Palau –

142 Palestina – Yazan Al-Bawwab

143 Panama – Franklin Archibold ed Hillary Heron

144 Papua Nuova Guinea – Gibson Mara e Georgia-Leigh Vele

145 Paraguay – Fabrizio Zanotti ed Alejandra Alonso

146 Paesi Bassi – Worthy de Jong e Lois Abbingh

147 Peru – Juan Postigos e María Luisa Doig

148 Filippines – Carlo Paalam e Nesthy Petecio

149 Polonia – Przemysław Zamojski ed Anita Włodarczyk

150 Porto Rico – Sebastian Rivera e Jasmine Camacho-Quinn

151 Portogallo – Fernando Pimenta ed Ana Cabecinha

152 Qatar – Mutaz Essa Barshim e Shahad Mohamed

153 Corea del Nord –

154 Romania – Marius Cozmiuc e Ionela Cozmiuc

155 Ruanda –

156 Saint Kitts & Nevis – Naquille Harris

157 San Marino -Loris Bianchi ed Alessandra Gasparelli

158 Saint Vincent & Grenadine – Shafiqua Maloney

159 Santa Lucia – Michael Joseph

160 Isole Salomone –

161 Samoa – Don Opeloge

162 Samoa Americane –

163 São Tomé & Príncipe –

164 Senegal – Louis François Mendy e Combe Seck

165 Serbia – Dušan Mandić e Maja Ognjenović

166 Seychelles – Dylan Sicobo e Khema Elizabeth

167 Sierra Leone –

168 Singapore – Ryan Lo e Shanti Pereira

169 Slovacchia –

170 Slovenia – Benjamin Savšek ed Ana Gros

171 Somalia –

172 Sudan –

173 Sudan del Sud –

174 Sri Lanka – Viren Nettasinghe e Dilhani Lekamge

175 Svezia –

176 Svizzera –

177 Suriname – Irvin Hoost

178 Siria –

179 Tagikistan – Temur Rakhimov

180 Cina Taipei – Sun Chen (Quake) e Tai Tzu-Ying

181 Tanzania –

182 Chad –

183 Cechia – Lukáš Krpálek e Marie Horáčková

184 Thailandia – Puripol Boonson

185 Timor Est – Jolanio Guterres ed Ana Da Costa Da Silva Pinto

186 Togo – Akoko Komlanvi

187 Tonga – Alan Koti Lopeti Uhi e Feofaaki Epenisa

188 Trinidad & Tobago –

189 Tunisia – Salim Jemai e Khadija Krimi

190 Turkmenistan –

191 Turchia – Mete Gazoz e Busenaz Sürmeneli

192 Tuvalu –

193 Ucraina –

194 Uruguay – Emiliano Lasa e María Sara Grippoli

195 Vanuatu – Hugo Cumbo e Priscilla Tommy

196 Venezuela – Julio Mayora e Yulimar Rojas (non in gara)

197 Isole Vergini Britanniche –

198 Isole Vergini – Kruz Schembri e Natalia Kuipers

199 Vietnam – Le Duc Phat e Nguyen Thi That

200 Yemen – Yasmine Al-Raimi

201 Zambia – Muzola Samukonga e Margret Tembo

202 Zimbabwe –

203 Australia – Eddie Ockenden e Jessica Fox

204 Stati Uniti – LeBron James e Coco Gauff

205 Francia – Florent Manaudou e Mélina Robert-Michon