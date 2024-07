Pattinaggio artistico a rotelle: Sasso avanti di un’incollatura su Testoni dopo la style agli Italiani 2024

Due fuoriclasse distanziate soltanto da mezzo punto. Sta assumendo dei contorni vicini alla meraviglia la sfida tra Roberta Sasso e Asya Sofia Testoni, rispettivamente prima e seconda dopo la style della Solo Dance ai Campionati Italiani 2024 di pattinaggio artistico, rassegna in fase di svolgimento in questi giorni in quel di Ponte Di Legno (Brescia).

Una prestazione maiuscola quella sfoggiata dalle due pattinatrici, entrambe artefici di un segmento corto di altissimo profilo dove hanno esaltato le loro migliori caratteristiche. A spuntarla alla fine è stata la Campionessa del Mondo in carica, abile a rosicchiare un minimo di vantaggio sia nelle components che nel tecnico, merito soprattutto dei cluster (livello 3), in cui ha superato la diretta avversaria davvero di un’incollatura.

Impreziosendo la performance con una velocità e una scorrevolezza fuori dal comune l’emiliana si è attestata in zona 69.17 (36.30, 32.87), regolando una Testoni che, ancora una volta, si è resa artefice di una style pazzesca da un punto di vista performativo contrassegnata da una cura maniacale nei dettagli e da una coreografia perfettamente incastrata in elementi che hanno fatto il pieno di QOE come l’artistic foot sequence (livello 4) e i travelling (livello 3). Ci aspetta una vera e propria battaglia nel libero: prova in cui ogni singola chiamata, ogni singola valutazione nelle QOE e nelle components potrà fare la differenza.

Più staccata, ma comunque sopra la soglia dei 60 punti poi Caterina Artoni, la quale ha confezionato una prestazione da 63.55 (34.55, 29.00) iper competitiva soprattutto nel primo punteggio, dove è arrivato il base value più alto del lotto. In scia inoltre anche Ilaria Golluscio, quarta con 59.00 (31.25, 27.75) precedendo Sara Mazzini, quinta con 56.75 (30.50, 26.25).