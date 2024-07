Pattinaggio artistico a rotelle: Sasso-Altieri Degrassi avanti dopo la style agli Italiani 2024. Bene Artoni-Allegranti

Rispettando a pieno i favori del pronostico, Roberta Sasso e Gherardo Altieri Degrassi si sono imposti nella style dance, segmento valido per la gara delle coppie di danza ai Campionati Italiani 2024 di pattinaggio artistico a rotelle, evento in scena a Ponte di Legno (Brescia).

I Campioni del Mondo in carica nello specifico hanno ricevuto il miglior riscontro sia sul fronte tecnico che nelle components, performando un programma con ancora buon margine in prospettiva. Nello specifico gli azzurri hanno inaugurato la prova con il pattern di Tango Argentino, assegnato di livello 3 e valutato con un QOE oscillante tra il +1 e il +2. Livello 2 invece per la sequenza in presa, comunque giudicata con una buona qualità di esecuzione così come successo nei travelling e nel sollevamento combinato, due difficoltà che hanno ricevuto il massimo del livello.

In virtù di quanto sciorinato Sasso-Altieri Degrassi hanno raccolto il punteggio di 63.67 (30.80, 32.87), distanziando di tre punti Caterina Artoni-Raoul Allegranti, secondi con 60.38 (29.00, 31.38) grazie a una performance particolarmente competitiva sul fronte tecnico, impreziosita da un complesso sollevamento combinato, non a caso premiato con un plebiscito di +2 da parte del pannello giudicante.

In scia, ma costretti a rincorrere poi Martina Nuti e Nicholas Masiero: la coppia infatti ha perso leggermente terreno nel pattern, chiamato di livello 2 come la serie in presa, e nei travelling che non hanno raggiunto il livello 4 fermandosi a 3. A questi si aggiunge una inopinata caduta della dama nelle battute finali della style, fortunatamente arrivata dopo la chiusura dell’ultima difficoltà del layout: il sollevamento combinato (livello 4). Malgrado la défaillance i due pattinatori si sono attestati in quota 56.30 (26.05, 31.25), score con cui potranno difendersi dai potenziali attacchi di Ilaria Golluscio-Samuele Stasi, quarti con 53.12 (25.75, 27.37).

In campo Junior gerarchie iper definite, come conferma la leadership conquistata da Elisa Cavina-Yuri Allegranti, primi con 58.78 precedendo Alice Vedova-Emanuele Babuin, secondi con 51.75, e Giulia Biagi-Samuele Milli, terzi con 42.48.