Pattinaggio artistico a rotelle: Kuk seconda dopo lo short nell’iniline agli Europei 2024. Gara aperta in campo maschile

Sono cominciati oggi in quel di Fafe (Portogallo) i Campionati Europei 2024 di pattinaggio artistico a rotelle, rassegna in scena fino al prossimo mercoledì 31 luglio. Nella giornata inaugurale, contrassegnata per ciò che concerne la massima categoria dalla specialità inline, gli azzurri si sono ben difesi, conquistando importanti posizioni in top 3.

Nel corto Senior femminile Metka Kuk si è infatti piazzata al secondo posto, cedendo il passo soltanto a Paula Romaguera Perez, distante sei punti. La pattinatrice nello specifico ha proposto come primo elemento un triplo salchow (sottoruotato), per poi passare in rassegna un doppio axel e la combinazione doppio flip/doppio toeloop/doppio toeloop.

Seppur perdendo quota nella trottola combinata, viziata da due chiamate no level nella posizione bassa, Kuk ha ottenuto 40.08 (21.49, 18.59) rimanendo in scia dell’iberica, la quale ha fatto la differenza grazie a due doppi axel (uno in catena), con il QOE delle trottole e con un maggior riscontro nel secondo punteggio, come certifica lo score di 46.44 (27.18, 20.26). Attenzione poi a Ilaria Mini, attualmente quarta con 32.17 (15.59, 17.58), in lotta per il bronzo con la croata Lorena Izmek, attualmente sul gradino più basso del podio con 33.57 (16.32, 17.25).

Gara apertissima in campo maschile, con la leadership provvisoria strappata dallo spagnolo Pol Iraberri Jacinto, bravo a guadagnare 35.78 (18.03, 17.75) precedendo di un’incollatura Michele Casanova, secondo a 35.37 (17.70, 18.67) e Francesco Meloni, terzo con 34.40 (18.81, 16.59).

Da menzionare poi in campo Junior l’attuale prima posizione della ceca Patricia Elisabete Ernikova, prima con 38.03 seguita dall’iberica Adriana Santiago Navarro (37.96) e dall’azzurra Jennifer Di Luzio, terza con 34.49 ma con ottime possibilità di risalita