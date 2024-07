Pattinaggio artistico a rotelle, Europei 2024: i convocati dell’Italia per la danza. Un team competitivo pronto per il Portogallo

Si delinea sempre di più il quadro degli atleti azzurri che partiranno alla volta di Fafe (Portogallo), città che ospiterà dal 21 al 31 luglio i Campionati Europei 2024 di pattinaggio artistico a rotelle. Dopo il libero e le coppie d’artistico nelle scorse ore il Commissario Tecnico Fabio Hollan ha diramato le convocazioni per ciò che concerne le specialità della danza e della Solo Dance.

Sarà come sempre una compagine molto competitiva quello che partirà alla volta della terra lusitana, in possesso di un buon balance tra esperienza e brillantezza. In campo individuale saranno della partita Raoul Allegranti e Francesco Vittuari, mentre per la gara femminile garantiranno qualità Caterina Artoni ed Ilaria Golluscio.

Nelle coppie bella occasione per Nicholas Masiero-Martina Nuti, a capo di un gruppo formato da Ilaria Golluscio-Samuele Stasi e di Lina Siciliano-Vittorio Gastaldi.

Riportiamo di seguito l’elenco delle convocazioni complete di tutte le categorie.

EUROPEI PATTINAGGIO ARTISTICO A ROTELLE (DANZA E SOLO DANCE)