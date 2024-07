Pattinaggio artistico a rotelle: bellezza totale agli Italiani 2024! Testoni supera in volata Sasso al termine di una lotta epica

Si inonda di maestosa bellezza il Palazzetto dello Sport di Ponte di Legno, impianto sportivo che sta ospitando in questi giorni i Campionati Italiani 2024 di pattinaggio artistico a rotelle. Dopo un programma libero semplicemente eccezionale infatti Asya Sofia Testoni ha conquistato il titolo nella solo dance femminile, superando in volata Roberta Sasso, mettendo la firma ad una delle battaglie più belle che la disciplina ricordi.

Un duello per palati fini confezionato da due pattinatrici incredibili che, con personalità e stili molto diversi, hanno incantato il pubblico presente rendendosi protagoniste di due prestazioni da outstanding. Testoni, seconda dopo lo style con mezzo punto di svantaggio, oltre a ricevere un QOE positivo in tutti e cinque elementi (con un plebiscito di +2 in tre difficoltà), ha preso il largo soprattutto grazie alla footwork sequence, chiamata di livello 4. Unica differenza sostanziale con Sasso, la quale si è dovuta accontentare del livello 3 al netto di un’assegnazione speculare a quella dell’avversaria nel resto del layout (livello 4 nei travelling, livello 3 nei cluster e nella dance step sequence).

Ma sarebbe riduttivo arginare il confronto tra le due azzurre parlando solo di livelli, visto la mole di bellezza sprigionata nei due free program: l’highlight della neo Campionessa d’Italia è senza dubbio la choreo sequence, eseguita con trasporto, precisione e interpretazione al termine di un disegno coreografico originalissimo e d’effetto. Memorabile invece, oltre i soliti travelling, l’intensa dance step sequence di Sasso, come sempre chirurgica, veloce, pulita e carismatica.

Numeri alla mano è stato il tecnico a fare la differenza: Testoni ha infatti ottenuto il gradino più alto del podio con il monumentale score di 85.25 (40.40, 44.85), raggiungendo il totale di 153.91. La detentrice del titolo iridato invece, pur raccogliendo il miglior riscontro nelle components, si è dovuta accontentare di 84.11 (38.60, 45.51) per 153.91, appena 63 centesimi della diretta rivale. Tra non molto ci saranno i Mondiali. Riteniamoci fortunati a poter vivere ancora una volta un confronto così tanto serrato che, in quel di Rimini, sarà impreziosito dalla presenza di almeno altre tre atlete d’alto profilo.

Da citare poi Caterina Artoni che, nonostante una défaillance nei passaggi di transizione tra i travelling e i cluster, è riuscita a mantenere il gradino più basso del podio con il punteggio di 70.05 (32.25, 37.70) per 133.00, difendendosi dagli attacchi di Ilaria Golluscio, quarta con 74.00 (35.00, 39.00) per 133.00, e di Sara Mazzini, quinta con 73.94 (36.40, 37.54) per 130.69. La danza si conferma ancora la specialità più spettacolare del lotto. E mancano ancora i maschi e le coppie. Prepariamoci ad altre notti magiche.