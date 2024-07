Pattinaggio artisitico a rotelle: Mills-Cortini trionfano nelle coppie agli Italiani 2024

Il primo titolo tricolore nella massima categoria per Micol Mills-Tommaso Cortini. Il binomio azzurro ha infatti trionfato nelle coppie d’artistico, gara valida per i Campionati Italiani 2024 di pattinaggio artistico a rotelle in fase di svolgimento in questi giorni presso il Palazzetto dello Sport di Ponte Di Legno (Brescia).

Gli atleti seguiti dallo staff capitanato da Cristina Pelli ha difeso la leadership dello short, scavalcando l’importante soglia dei 200 punti nel totale. Tralasciando alcune sbavature commesse negli elementi di salto in parallelo e lanciati, gli atleti hanno preso il largo nel resto delle difficoltà, snocciolando ad esempio due sollevamenti d’alto profilo, il Venerucci e vite rovescia, chiamati di livello quattro così come la spirale della morte.

Attestandosi sopra il 7.00 in tre voci su quattro dei components, Mill-Cortini hanno così raccolto 114.37 (64.75, 50.62) per 200.65. A distanza siderale si sono invece accomodati Caterina Locuratolo-Jacopo Russo che, malgrado il terzo libero, hanno preceduto con 92.27 (52.77, 40.50) per 155.06 la coppia di nuova formazione formata da Gloria Di Bella-Alessandro Bozzini, artefici del secondo free e terzi nella classifica finale con 93.08 (60.11, 33.97) per 144.03.

In campo Junior svettano invece Angelica Polli-Josè Enrico Inglese, trionfatori con 127.40 contro i 104.35 di Ludovica Pari-Noah Cavallini, secondi davanti ad Alessio Berto-Thomas Lauri con 87.70-