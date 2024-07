Patricio Apey è sicuro: “Alcaraz e Sinner daranno vita a un duopolio nel tennis mondiale”

Carlos Alcaraz contro Jannik Sinner il futuro del tennis? Non è la prima volta che lo si sente dire, ma di sicuro c’è che gli appassionati si stanno schierando da una parte e dall’altra a sostegno dello spagnolo o dell’italiano. Se è vero che Alcaraz è stato autore della fantastica doppietta Roland Garros-Wimbledon nello stesso anno e a soli 21 anni, lo è altrettanto che Sinner abbia conquistato la vetta della classifica mondiale, vincendo 4 tornei quest’anno, tra cui lo Slam in Australia e il Masters1000 a Miami.

Si spera che alle Olimpiadi questo confronto vi possa essere, in considerazione delle notizie che arrivano dal fronte italico in merito a uno stato febbrile che ha costretto Jannik a posticipare la sua partenza per la città degli Innamorati. Tuttavia, a dire la propria su questo dualismo è stato Patricio Apey, ex tennista cileno, manager in passato di Alexander Zverev e ora al fianco di Stefanos Tsitsipas.

Ai microfoni di Tennis 365, Apey ha dichiarato: “Alcaraz e Sinner sono due grandissimi giocatori, dotati sia tecnicamente che umanamente, ed è un bene per il tennis e lo sport che ci siano perché sono in grado di incarnare tutti gli aspetti positivi di questo fantastico gioco“, le sue parole.

“Non so se riusciranno a ottenere gli stessi risultati di Novak Djokovic, lo ritengo improbabile, ma questo dipenderà soprattutto dalla loro capacità di essere continui nell’arco della stagione, considerando infortuni e altri contrattempi che vi possono essere nel percorso di un tennis o di un atleta“, ha aggiunto l’agente.