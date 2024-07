Parigi 2024: non c’è pace per il triathlon. Anche oggi annullato l’allenamento sulla Senna

Una situazione oltremodo grottesca a Parigi 2024. Per il secondo giorno consecutivo infatti l’organizzazione dei Giochi, insieme alla Federazione Internazionale e alle autorità locali hanno deciso di annullare l’allenamento di triathlon in vista delle gare teoricamente previste per domani. La motivazione la conosciamo, ed è dovuta all’inquinamento del fiume Senna, i cui valori batteriologici sono peggiorati dopo il brusco acquazzone scatenatosi nello scorso weekend.

Anche oggi, così come ieri, la qualità dell’acqua è risultata al di sotto degli standard minimi, fattore che mette a rischio la salute degli atleti. Le forti piogge infatti hanno rovesciato nel fiume liquami non trattati, complicando non poco l’ambizioso programma originario.

Secondo gli organizzatori la situazione potrebbe risolversi in vista della prima gara, prevista per martedì 30 luglio. Ma nel caso in cui le acque non dovessero rispettare ancora i parametri potrebbe essere previsto uno slittamento tra il 1 e il 2 agosto.

Nella peggiore delle ipotesi, la competizione potrebbe esaurirsi solo in due prove, dunque corsa e ciclismo. Per il nuoto di fondo, pianificato nella seconda settimana, è già invece pronto il piano B con lo spostamento a Vaires-sur-Marne.