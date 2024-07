Triathlon, preoccupano ancora i valori della Senna a Parigi 2024. Cancellato l’allenamento di oggi

La Senna continua a destare non poche preoccupazioni alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il violento acquazzone scatenatosi nella giornata di venerdì e, in parte, anche in quella di sabato sta portando delle conseguenze importanti per ciò che concerne le gare di triathlon, tanto da portare l’organizzazione a cancellare la sessione di allenamento originariamente prevista per questo pomeriggio.

Le ragioni, neanche a dirlo, sono legate alla balneabilità del fiume che, a seguito delle forti piogge del weekend, è tornata nuovamente al limite, con un aumento del rischio batteriologico dovuto all’afflusso di rifiuti. Non avendo le garanzie necessarie, la Federazione Internazionale, di concerto con le autorità competenti locali, hanno così deciso in modo congiunto di annullare la “tappa di familiarizzazione”.

Nonostante tutto la fiducia regna sovrana in vista delle prove previste per martedì e mercoledì, anche se si dovrà aspettare davvero l’ultimo secondo per capire se effettivamente sarà possibile entrare in acqua oppure no. Rimane quindi sempre sullo sfondo il piano B.

Stando alle ultime informazioni, se la qualità dell’acqua dovesse mostrare ancora un livello di contaminazione batteriologica elevata l’organizzazione potrebbe rinviare la competizione di qualche giorno o, al massimo, cambiare direttamente il luogo di gara, spostandosi sul fiume Marna, a est della città. Situazione intricata.