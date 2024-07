Parigi 2024: la georgiana Nino Salukvadze arriva a 10 partecipazioni olimpiche. Eguaglia il record di Ian Millar

Le Olimpiadi di Parigi 2024, che fra poco più di due settimane scatteranno nella capitale francese, si preparano a vivere un evento storico legato al record di partecipazioni della tiratrice a segno georgiana Nino Salukvadze.

La caucasica infatti, classe 1969, andando a competere nelle gara individuale femminile di pistola sportiva 25 m arriverà a toccare quota 10 Olimpiadi, cosa che nell’ambito a “Cinque Cerchi” è successa solo al cavaliere canadese Ian Millar, specialista del salto ostacoli per quanto riguarda l’equitazione.

A differenza dell’atleta nordamericano però, Salukvadze potrà “fregiarsi” di aver partecipato consecutivamente a tutte le edizioni dei Giochi, cosa che invece Millar non ha fatto perché fra le Olimpiadi di Monaco del 1972 e quelle di Londra del 2012 ha saltato l’edizione delle Olimpiadi di Mosca 1980 per il boicottaggio.

Da Seul 1988 a Parigi 2024, in un viaggio ricco di avvenimenti, come quello di aver rappresentato 3 delegazioni differenti (Unione Sovietica, Comunista Stati Indipendenti, Georgia) medaglie (3: 1 oro, 1 argento e 1 bronzo, due vinte a Seul e una a Pechino 2008) e di un’altra incredibile cosa successale: nel 2016 è stata la prima madre a partecipare alle Olimpiadi, in quel caso a Rio de Janeiro, con suo figlio Tsotne Machavariani.