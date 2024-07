Paolini-Navarro oggi in tv, Wimbledon 2024: orario, canale, streaming

Jasmine Paolini contro Emma Navarro. La doppia occasione di una vita, l’apice (o forse no) di una carriera contro l’inizio di un’altra, un bilancio negativo di precedenti e il ruolo di teste di serie che solo a loro due rimane nella parte bassa del tabellone.

Inutile nascondersi: due giocatrici, la toscana e la statunitense, che sanno quanto si sia liberato il tabellone. Ed entrambe sono riuscite anche a metterci del merito proprio, soprattutto Navarro che si è liberata di Coco Gauff con brillantezza. A Paolini resta la vittoria su Madison Keys, un match tra i più belli dell’edizione rovinato dal ritiro dell’avversaria. E per l’azzurra, per la seconda volta, si aprono le porte del Centre Court. Ci era già stata contro Petra Kvitova l’anno scorso (a proposito, è appena diventata mamma), ma stavolta è più importante.

Il match tra Jasmine Paolini ed Emma Navarro si giocherà subito dopo Sinner-Medvedev (che inizia alle 14:30).

CALENDARIO WIMBLEDON 2024 OGGI

Martedì 9 luglio

CENTRE COURT (dalle ore 14:30)

Sinner (ITA) [1]-Medvedev [5] – quarti uomini

Paolini (ITA) [7]-Navarro (USA) [19] – quarti donne

Match da annunciare

