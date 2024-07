Paolini-Krejcikova oggi in tv, orario finale femminile Wimbledon 2024: programma, canale, streaming

Oggi, sabato 13 luglio, Jasmine Paolini tornerà in campo per affrontare nella Finale del singolare femminile di Wimbledon Barbora Krejcikova. A partire dalle 15.00 italiane la toscana vorrà chiudere il cerchio di due settimane fantastiche a Londra dove ha sorpreso tutti, a cominciare da se stessa. Un percorso straordinario, che avrà come ultimo atto la sfida contro la ceca.

Non aveva mai vinto un match sull’erba dei Championships prima di quest’anno Jasmine, cresciuta enormemente di consapevolezze e di gioco. La partita nei quarti di finale contro la statunitense Emma Navarro è stato la rappresentazione della perfezione. Tutto quello che una giocatrice deve fare su questa superficie, Paolini è stata in grado di farlo.

Discorso diverso in semifinale contro la croata Donna Vekic. In una giornata di pochissima vena, Paolini ha saputo trovare le energie mentali per rimanere aggrappata alla partita, uscendone vittoriosa ne super tie-break finale. Servirà la miglior versione contro Krejcikova, vittoriosa a sorpresa nel penultimo atto contro la kazaka Elena Rybakina. Una tennista di grande tocco e talento, affossata dai problemi fisici, ma capace tre anni fa di vincere il Roland Garros e di occupare anche la posizione di n.2 del mondo.

La Finale del singolare femminile di Wimbledon tra Jasmine Paolini e Barbora Krejcikova sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

PAOLINI-KREJCIKOVA FINALE WIMBLEDON 2024 OGGI

Sabato 13 luglio

Centre Court – Ore 15:00pm (italiane)

B. Krejcikova CZE vs J. Paolini ITA

M. Purcell AUS / J. Thompson AUS vs H. Heliovaara FIN / H. Patten GBR

K. Siniakova CZE / T. Townsend USA vs G. Dabrowski CAN / E. Routliffe NZL

PROGRAMMA PAOLINI-KREJCIKOVA FINALE WIMBLEDON 2024: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport 4K (213)

Diretta streaming: SkyGo, NOW

Diretta testuale: OA Sport