Pallavolo, calendario giornaliero Olimpiadi Parigi 2024: orari, tv, streaming, programma dai gironi alla finale

Il volley maschile sarà protagonista alle Olimpiadi di Parigi 2024, che andranno in scena da venerdì 26 luglio a domenica 11 agosto. Al torneo parteciperanno 12 squadre, che sono state suddivise in tre gironi da quattro compagini ciascuno: le prime due classificate di ogni raggruppamento e le due migliori terze accederanno ai quarti di finale, il tabellone della fase a eliminazione diretta sarà determinato dalla classifica combinata dei tre gruppi.

L’Italia si presenterà con grandi ambizioni ai Giochi: dopo aver vinto gli Europei nel 2021 e i Mondiali nel 2022, la nostra Nazionale cercherà il grande colpaccio nella rassegna a cinque cerchi. Gli azzurri incominceranno il proprio cammino in una Pool complessa in cui figurano la Polonia (avversarie nelle ultime finali iridate e continentali) e il Brasile (autentico tabù degli azzurri, la finale delle Olimpiadi di Rio 2016 evoca brutti ricordi). L’Italia è tra le favorite della vigilia insieme a Polonia, Francia, Giappone, USA, Brasile.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di volley maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. I Giochi saranno trasmessi in diretta tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2, sui canali di Sky dal 251 al 257, sui Rai 2 e RaiSportHD; in diretta streaming su Discovery+ (ci sarà un canale tematico dedicato al volley), Sky Go, NOW, DAZN, Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO VOLLEY OLIMPIADI PARIGI 2024

Sabato 27 luglio

09.00 Fase a gironi maschile: Giappone vs Germania

13.00 Fase a gironi maschile: Italia vs Brasile

17.00 Fase a gironi maschile: Polonia vs Egitto

21.00 Fase a gironi maschile: USA vs Argentina

Domenica 28 luglio

17.00 Fase a gironi maschile: Francia vs Serbia

21.00 Fase a gironi maschile: Slovenia vs Canada

Martedì 30 luglio

09.00 Fase a gironi maschile: Italia vs Egitto

13.00 Fase a gironi maschile: USA vs Germania

17.00 Fase a gironi maschile: Slovenia vs Serbia

21.00 Fase a gironi maschile: Francia vs Canada

Mercoledì 31 luglio

09.00 Fase a gironi maschile: Polonia vs Brasile

13.00 Fase a gironi maschile: Giappone vs Argentina

Venerdì 2 agosto

09.00 Fase a gironi maschile: Argentina vs Germania

13.00 Fase a gironi maschile: Brasile vs Egitto

17.00 Fase a gironi maschile: Francia vs Slovenia

21.00 Fase a gironi maschile: Giappone vs USA

Sabato 3 agosto

17.00 Fase a gironi maschile: Italia vs Polonia

21.00 Fase a gironi maschile: Canada vs Serbia

Lunedì 5 agosto

09.00 Quarto di finale maschile 1

13.00 Quarto di finale maschile 2

17.00 Quarto di finale maschile 3

21.00 Quarto di finale maschile 4

Mercoledì 7 agosto

16.00 Semifinale maschile 1

20.00 Semifinale maschile 2

Giovedì 9 agosto

16.00 Finale per il bronzo

Venerdì 10 agosto

13.00 Finale per l’oro

COME VEDERE LE OLIMPIADI DI PARIGI 2024 IN TV E STREAMING

IN TV PER GLI ABBONATI: L’OFFERTA DI EUROSPORT E SKY

I Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K.

IN TV GRATIS E IN CHIARO: LA PROPOSTA DELLA RAI

La Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2 e RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

IN STREAMING PER GLI ABBONATI: DISCOVERY+, SKY GO, NOW, DAZN

Su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky.

IN STREAMING GRATIS: LA COPERTURA DELLA RAI

Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.