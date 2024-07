Pallanuoto, Sandro Campagna dopo l’esordio alle Olimpiadi: “Contro gli USA bene di fisico e testa, ora la Croazia”

Buona la prima, così si potrebbe dire, per l’Italia nel torneo di pallanuoto maschile ai Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024. Il Settebello, infatti, si è liberato degli Stati Uniti con il punteggio di 12-8. Un successo convincente sotto molti punti di vista per la formazione allenata dal commissario tecnico Sandro Campagna che potrebbe indirizzare già il prosieguo del torneo.

Al termine della partita contro gli USA, il tecnico azzurro ha analizzato la prestazione dei suoi giocatori: “Sono contento per il risultato, ovviamente, ma anche perchè abbiamo rispettato il piano partita e abbiamo riproposto cose che avevamo preparato in allenamento. Non solo, gli spunti positivi sono anche la tenuta dal punto di vista mentale e fisico. Gli statunitensi sono tosti e non abbiamo mai ceduto, giocando con abnegazione e disciplina”. (Fonte: Eurosport).

Sandro Campagna prosegue nella sua analisi: “Dopo una buona prima frazione, nella seconda abbiamo subito qualche gol, anche a fine parziale. Quello è stato il momento in cui abbiamo resistito nel migliore dei modi. Nel terzo tempo, poi, abbiamo chiuso i coni ed i ragazzi sono stati bravi a mettere in pratica alcuni dettagli che avevo chiesto. Lo hanno fatto davvero alla perfezione”.

A questo punto, messa in archivio la prima vittoria, è già tempo di pensare al prossimo (durissimo) impegno del torneo: “L’imperativo sarà dimenticare questa partira. Se ci crogioliamo sugli allori sarà un grosso errore, anche perchè abbiamo un calendario complicato. Ora testa alla Croazia campione del mondo. Arriviamo bene a questo incontro a livello di morale. Per noi dovrà essere una occasione per dimostrare di essere come e meglio di loro. Siamo alla seconda partita del girone e vogliamo vincere per aumentare la nostra fiducia e, soprattutto, avvicinarci ai quarti di finale”.