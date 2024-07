Pallanuoto, perché Italia-USA è già una partita da non sbagliare per il Settebello a Parigi 2024

È il momento dell’esordio a Cinque Cerchi: scende in acqua finalmente il Settebello alle Olimpiadi di Parigi 2024 e non ci sarà tempo per entrare nell’atmosfera olimpica, visto che bisognerà subito dare tutto in un match già importantissimo contro gli Stati Uniti (appuntamento a domani alle 15.00).

La partita, come detto, ha già una gran valenza: non si può assolutamente sbagliare. Il Settebello ha infatti un raggruppamento complicato, ricco di squadroni da podio come Croazia, Grecia e Montenegro. Ricordiamo che il regolamento prevede il passaggio del turno (si vola ai quarti di finale) per le prime quattro di ogni girone.

Sarà fondamentale trovare un piazzamento tra i primi tre posti per evitare un avversario come Spagna ed Ungheria, dunque un percorso complicatissimo sin dal primo scontro diretto.

Da non sottovalutare gli Stati Uniti, nonostante non siano una squadra da podio: alcuni giocatori come Max Irving e Ben Hallock sono molto conosciuti dagli azzurri, visto che militano rispettivamente nell’AN Brescia e nella Pro Recco. Poi c’è il derby per Luca Cupido: italiano di nascita e americano di passaporto.