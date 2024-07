Pallanuoto, Olimpiadi Parigi 2024: il girone dell’Italia ai raggi X. Tutte le avversarie

Inizia domenica 28 luglio il cammino del Settebello alle Olimpiadi di Parigi 2024. La Nazionale italiana di pallanuoto maschile allenata da Sandro Campagna punta in alto per l’appuntamento a Cinque Cerchi, ma c’è da partire subito bene, visto che il raggruppamento azzurro non sarà assolutamente semplice.

Girone di ferro per Di Fulvio e compagni, che sono stati sorteggiati nel gruppo A. Ricordiamo che accedono ai quarti di finale le prime quattro di ogni girone (sono due da sei squadre), ma è fondamentale ovviamente il piazzamento per evitare uno scontro diretto già durissimo.

Il primo posto il Settebello se lo giocherà con la Croazia in quello che è il remake della finale dei Mondiali di Doha 2024, vinta dai croati ai rigori. Dal portierone Bijac passando per Loncar, Kharkov, Fatovic e Jokic, ricca di stelle, che hanno militato anche nella nostra A1, la squadra croata.

Da tenere d’occhio però anche la Grecia: gli ellenici, già qualificati grazie all’argento iridato di Fukuoka, hanno abbassato il ritmo nelle ultime manifestazioni importanti per incentrare tutta la preparazione su questo appuntamento. Da non sottovalutare il Montenegro che ha ottenuto il pass in extremis ma ha in ogni caso una rosa pericolosa.

Possibile outsider la squadra statunitense: nel roster tantissimi italiani come Hallock, Vavic, Irving e soprattutto Luca Cupido, che nel Bel Paese è proprio nato salvo poi essere naturalizzato americano. Un gradino sotto invece la Romania che parte, almeno sulla carta, come fanalino di coda di questo girone.