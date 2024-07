Pallanuoto, il Setterosa batte il Canada nell’ultimo test pre Olimpiadi

Manca meno di una settimana all’apertura dei Giochi Olimpici di Parigi, il Setterosa è pronto all’esordio a Cinque Cerchi: oggi è andato in scena l’ultimo test prima della trasferta francese per la squadra azzurra che ha battuto 13-6 il Canada.

Vittoria netta al Centro Federale “Felice Scandone” di Napoli per la banda guidata da Carlo Silipo che ha dominato in lungo e in largo il match partendo fortissimo (5-0 il primo parziale) e lasciando pochissimo spazio alle iniziative nordamericane. Da sottolineare soprattutto le performance offensive di Marletta e Bettini, autrici di quattro e tre reti.

ITALIA-CANADA 13-6

Italia: Condorelli, Tabani 2, Galardi, Avegno, Giustini 2, Bettini 3, Picozzi, Bianconi 2 (1 rig.), Palmieri, Marletta 4, Cocchiere, Viacava, Banchelli, Leone. All. Silipo

Canada: Gaudreault, Lekness, Crevier 2, Wright, Mimides, McDowell, Bakoc 1, Lemay-Lavoie 1, McKelvey, Browne, Paul, La Roche 2, Vulpisi. All. Paradelo

Arbitri: Ferrari e Nicolosi

Note: parziali 5-0, 3-3, 3-1, 2-2. Uscite per limite di falli Wright (C) nel terzo tempo, Galardi (I) e Paul (C) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Italia 5/7 + 2 rigori e Canada 2/8. Marletta fallisce un rigore (palo) a 19″ del primo tempo sul risultato di 0-0. Vulpisi (C) subentra a Gaudreault nel terzo tempo. Condorelli (I) subentra a Banchelli nel quarto tempo. Presente in tribuna il presidente della FIN Paolo Barelli.

Le parole di Carlo Silipo: “Mi è piaciuto l’atteggiamento difensivo. Ottima concentrazione fin dall’inizio. Hanno sempre pensato alla soluzione migliore per aiutare la compagna. Buona percentuale sull’uomo in più. La condizione sta venendo fuori. Abbiamo ancora dei grandi margini di miglioramento dal punto di vista della freschezza e della velocità. La preparazione è stata molto lunga, i carichi di lavoro sono stati tanti, lo scarico l’abbiamo iniziato da quattro giorni. Contiamo di arrivare nella migliore forma possibile all’inizio del torneo olimpico. Dobbiamo pensare al nostro percorso alle Olimpiadi. L’importante è trovare questa unione di squadra che sta venendo fuori. Sarà per tanti la prima olimpiade, anche per me. Ci dobbiamo godere il momento fino alla fine”.