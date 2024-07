Pallanuoto: il Setterosa batte l’Australia e chiude terza nel Trofeo di Rotterdam

Altra vittoria importante per la Nazionale italiana femminile di pallanuoto nei Paesi Bassi. In quel di Rotterdam il Setterosa si impone per 12-9 sull’Australia nella finale per il terzo e quarto posto.

Arriva il riscatto dopo la sconfitta subita proprio dalle Aussie in apertura di torneo. Grande protagonista Claudia Marletta, che ha messo in mostra le sue doti da bomber con una tripletta, mentre doppiette per Bettini e Picozzi.

Il commento del commissario tecnico ct Carlo Silipo: “Un torneo che rispecchia la condizione attuale delle squadre. Ad eccezione dell’Australia che mi sembra l’unica squadra già molto preparata, soprattutto a livello di lucidità. Le altre molte appesantite. Anche noi. Siamo arrivati qui con grossi carichi di lavoro. Questo torneo arriva dopo i dieci giorni di lavoro in America, quindi oltre ad esserci la stanchezza fisica della preparazione c’è anche una grande stanchezza mentale. Si sono viste delle cose positive: a parte la vittoria contro la Grecia per 11-5, nelle due partite precedenti abbiamo avuto una buona reazione vincendo in entrambe le occasioni l’ultimo parziale. Questo è sinonimo di una condizione atletica che è quella che deve essere in questo momento. Difficoltà ad inizio partita per poi venire fuori nell’ultimo quarto. Sono contento di come le ragazze stiano rispondendo soprattutto sul piano del lavoro. Ora andremo a casa tre giorni e poi saremo a Napoli, prima da soli poi con il Canada. Dobbiamo cercare di affinare i meccanismi specie nella fase di attacco”.