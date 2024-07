Pallanuoto, il Settebello si prende la rivincita sulla Croazia e si avvicina al 1° posto nel girone alle Olimpiadi

Era il remake della finale dei Mondiali di Doha ed è arrivato il riscatto da parte del Settebello. Seconda giornata delle Olimpiadi di Parigi per la pallanuoto maschile, seconda vittoria per la Nazionale italiana: in un match spettacolare, ricco di agonismo, nonostante la posta in palio non fosse così alta, gli azzurri hanno battuto la Croazia per 14-11, dominando la sfida. Segnali importantissimi per la squadra tricolore: prossima partita dopodomani con il Montenegro, gli azzurri diventano favoriti per la prima piazza nel girone.

Primo quarto in favore dei croati, con l’Italia che soffre con l’uomo in meno e che però riesce comunque a sfruttare le superiorità soprattutto al centro, con un Bruni ispirato (gol e rigore conquistato). Nel secondo quarto è ovviamente la nostra stella, Francesco Di Fulvio, a trascinarci verso il pareggio con due reti in parità numerica: 6-6 a metà gara.

L’Italia sale di colpi dopo l’intervallo lungo: Renzuto, Fondelli e ancora Di Fulvio allungano, Fatovic prova a trascinare i campioni del mondo, ma il Settebello è devastante e la rete di mancino di Echenique porta l’Italia al +3. Condemi e Di Fulvio chiudono la pratica ad inizio quarto periodo, la partita è in cassaforte: gestione per gli azzurri, trionfo in tasca.

Croazia-Italia 11-14

Croazia: Bijac , Buric 1, Fatovic 2, Loncar 1, Jokovic 1, Bukic 1, Vukicevic 1, Zuvela 1, Marinic Kragic 1, Vrlic , Biljaka , Kharkov 2, Popadic . All. Tucak

Italia: Del Lungo , Di Fulvio 4, Velotto , Gianazza , Fondelli 2, Condemi 1, Renzuto Iodice 1, Echenique 2, Presciutti 1, Bruni 2, Di Somma , Iocchi Gratta 1, Nicosia . All. Campagna

Arbitri: Zwart (NED), Dervieux (FRA)

Parziali: 4-3 2-3 3-6 2-2