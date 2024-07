Pallanuoto: esordio convincente per il Settebello alle Olimpiadi. Stati Uniti battuti 12-8

Inizia nel migliore dei modi il cammino del Settebello alle Olimpiadi di Parigi 2024: la Nazionale italiana di pallanuoto maschile riesce ad imporsi nella prima giornata del torneo a Cinque Cerchi per 12-8 sugli Stati Uniti in un match che non era affatto banale. Azzurri che fanno già un passo avanti verso i quarti di finale.

Partono fortissimo Di Fulvio e compagni, che nel primo quarto si portano sul 4-2 sfruttando le reti di Bruni e Gianazza dal centro, il rigore ed il gol in controfuga di Fondelli. L’Italia è ben centrata soprattutto in fase difensiva, mentre in attacco gli azzurri a tratti faticano. Del Lungo, però, trascina la sua retroguardia e gli azzurri lasciano solo quattro reti in tre quarti ai rivali.

Lo strappo decisivo lo porta il Settebello con le bordate di Iocchi Gratta e Presciutti: nel terzo quarto parziale di 4-1, vantaggio nettissimo per gli azzurri. Nel quarto conclusivo, invece, va in gestione la squadra tricolore che chiude subendo un parziale di 4-3. Da segnalare due reti a testa per Gianazza, Iocchi Gratta e Di Fulvio, mentre Del Lungo è uscito a qualche minuto dal termine per un piccolo problemino muscolare.

Italia-USA 12-8

Italia: Del Lungo , Di Fulvio 2, Velotto 1, Gianazza 2, Fondelli 1, Condemi , Renzuto Iodice , Echenique 1, Presciutti 1, Bruni 1, Di Somma 1, Iocchi Gratta 2, Nicosia . All. Campagna

USA: Weinberg , Hooper 1, Vavic , Obert , Daube 3, Cupido , Hallock , Woodhead , Bowen 2, Dodd C. W. , Dodd R. , Irving 2, Holland . All. Udovicic

Arbitri: KOVACS-CSATLOS (HUN)), PUTNIKOVIC (SRB)

Note

Parziali: 4-2 1-1 4-1 3-4 Espulso per gioco aggressivo Bruni (I) a 5’07” del terzo tempo. Superiorità numeriche: Italia 2/4 + un rigore e Stati Uniti 5/12 + 2 rigori. Hooper (U) fallisce un rigore (pallone scivolato) a 1’07” del quarto tempo.