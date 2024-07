Pallanuoto, Carlo Silipo: “La squadra ha commesso molti errori, abbiamo pagato l’emozione”

Bruttissima sconfitta per la Nazionale italiana di pallanuoto femminile all’esordio del torneo olimpico contro la Francia. Le azzurre hanno sofferto tantissimo in tutto l’incontro con la compagine di casa, sono state per lunghi tratti davanti, ma alla fine si sono fatte rimontare dalle transalpine che hanno conquistato la prima vittoria a Cinque Cerchi.

Prossimo appuntamento, già decisivo, mercoledì alle 18.30 contro le campionesse in carica degli Stati Uniti.

Le parole del commissario tecnico azzurro Carlo Silipo: “Purtroppo non siamo riusciti a superare una serie di situazioni difficili che ci hanno fatto perdere fiducia e nel contempo hanno dato energia a loro. La squadra aveva reagito bene ai primi due rigori falliti. Poi ha commesso molti errori sulle situazioni di uomo in più e ha sbagliato altri due rigori che hanno sottratto ulteriori energie nervose. Ho visto la squadra impaurita in alcuni frangenti. Ci può stare perché è stata la nostra prima partita nonostante l’avversario fosse alla nostra portata. Abbiamo pagato pegno per la troppa emozione. Ora abbiamo tre partite da giocare: possiamo fare risultato con chiunque e l’abbiamo già dimostrato. L’importante è avere un approccio positivo”.

E prosegue: “Non ci dobbiamo abbattere. Sicuramente è una sconfitta che non volevamo, ma lo sport è questo. Bisogna sapersi rialzare dai momenti negativi. Il cammino è ancora lungo. Mi auguro che dopo aver rotto il ghiaccio le ragazze si sblocchino. Durante gli allenamenti le ho sempre viste molto bene, come anche nella prima parte di gara. Alla fine la Francia ha vinto con merito perché le situazioni avute le ha sfruttate tutte”.