Pallanuoto: alle Olimpiadi il Settebello sfida la Croazia nel remake della finale dei Mondiali

Subito un test importante e i quelli di lusso per il Settebello all’Arena La Défense di Parigi. Seconda giornata per il torneo di pallanuoto maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024: torna in acqua la Nazionale italiana, tra le favorite per la vittoria al titolo finale, e lo fa in una sfida di lusso contro la Croazia alle 12.05.

Match che rievoca, purtroppo, brutti ricordi nel recente passato: stiamo parlando infatti del remake delle finale iridata che a Doha, a febbraio, ha visto prevalere la squadra slava per 15-13 ai tiri di rigore. Anche a livello olimpico, sempre guardando le finali, il precedente non è dei migliori: Londra 2012, un Settebello spettacolare si arrese 8-6 nell’ultimo atto con gli slavi.

Squadra di grandissima qualità quella allenata da Ivica Tucak: dal portiere Marco Bijac passando per Loncar, Jokovic, Kharkov, Zuvela e Vrlic, tantissime le stelle e soprattutto tutti giocatori che in passato sono stati nel campionato italiano e che dunque conoscono al meglio i propri rivali. In ogni caso il match è equilibratissimo e sarà un 50 e 50, almeno sulla carta, vista la rosa eccezionale di Campagna.

Proprio l’allenatore azzurro ha presentato la sfida così: “È un torneo durissimo. Non c’è nessun torneo al mondo più duro di questa Olimpiade: quattro partite in una settimana non si giocano in nessuna competizione. Quattro partite tutte possibili semifinali o finali da un punto di vista della forza dell’avversario. Cresceremo, adesso dobbiamo pensare alla Croazia. Se pensiamo che questa partita ci abbia già dato la qualificazione, ci sbagliamo di grosso”.