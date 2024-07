Pallamano, Francia per bissare il doppio oro come a Tokyo 2020? Tutte le possibili rivali

L’inizio dei tornei di pallamano a Parigi 2024 è sempre più vicino. Visto il fitto calendario infatti, la disciplina – in particolare al femminile – anticiperà di un giorno il suo start, rispetto alla Cerimonia d’Apertura, per poi svilupparsi sino all’ultimo momento utile dell’agenda a Cinque Cerchi, ossia domenica 11 agosto.

Inutile negarlo, vista la tradizione, ma anche la storia recente, con due ori vinti alle Olimpiadi di Tokyo, in Francia c’è grande attesa per le competizioni, che si svilupperanno dapprima a Parigi e poi a Lille per i match da “Dentro o Fuori” e per l’assegnazione delle medaglie.

Sul tavolo c’è una questione: la nazional transalpina sarà in grado ripetere il bis o qualcuno riuscirà a insidiarla tanto al maschile quanto al femminile?

Pallamano Maschile

Francia favorita, visto anche il trionfo di qualche mese fa agli Europei, ma attenzione alla Danimarca, di fatto diventata l’acerrima nemica dei francesi, da Rio 2016 in poi, con un numero elevatissime di finali disputate fra i transalpini e i nordici, e in seconda battuta alla Spagna, alla Svezia e alla Germania. Queste quattro, salvo sorprese, dovrebbero essere le rivali di Nikola Karabatic – al suo “ultimo ballo” – e soci.

Attenzione perché il 27 luglio, alle ore 21.00, Francia e Danimarca si affronteranno in una partita del primo girone eliminatorio che potrebbe già dare delle indicazioni importanti.

Pallamano Femminile

Anche in questo caso, Francia davanti a tutte. La concorrenza di Norvegia, Svezia e Danimarca, in questo ordine, potrebbe paradossalmente essere più forte nelle fasi ad eliminazione diretta, anche perché a livello primario si trovano tutte nel Gruppo A, mentre la Francia è nel gruppo B. Vedremo il livello di sviluppo del gioco e le gerarchie che verranno fuori dopo i primi incontri.

Di certo, non è impossibile che accada un nuovo bis francese, soprattutto potendo contare sull’apporto del pubblico casalingo che sicuramente riempirà le tribune dei palazzetti e degli stadi dove giocheranno le due rappresentative.