Pagelle Tour de France 2024: Tadej Pogacar imbattibile anche a cronometro, Ciccone in difficoltà

PAGELLE VENTUNESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2024

Tadej Pogacar, voto 10: con lui in bicicletta sembra tutto così facile. Non era il favorito per la cronometro di oggi, almeno sulla carta, invece ha dominato anche questa prova contro il tempo (più di un minuto a Vingegaard). Sono sei vittorie in questa Grande Boucle, ce ne sono tre di fila negli ultimi tre giorni, sei erano arrivate anche al Giro d’Italia. Mostruoso.

Jonas Vingegaard, voto 7,5: parte con tantissima grinta e prova a dare tutto (riuscendoci) anche in questa cronometro. Così come è accaduto ieri, però, deve accontentarsi della piazza d’onore alle spalle di Pogacar.

Remco Evenepoel, voto 5,5: ci si aspettava molto di più dal belga, campione del mondo di specialità, in questa prova contro il tempo. Partiva da favorito, invece chiude solo terzo, molto lontano dalla lotta per la vittoria. Le energie, a fine Tour, sono esaurite.

Matteo Jorgenson, voto 7,5: un Tour da gregario nel quale l’americano si è fatto notare alla grande. Oggi, nonostante una scivolata in discesa, trova addirittura la quarta piazza. Quando avrà carta bianca dalla squadra potrà fare davvero bene.

Derek Gee, voto 7: il canadese chiude sesto questa cronometro e si dimostra davvero brillante, così come in tutta la Grande Boucle, terminata in nona posizione. Chi l’avrebbe mai detto?

Giulio Ciccone, voto 5: si giocava la top-10 in questa prova contro il tempo. Non è la sua specialità, ma non lo è neanche per Buitrago, che domina lo scontro diretto. L’abruzzese termina un Tour anonimo in undicesima posizione.