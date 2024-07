Pagelle Tour de France 2024: Pedersen sbaglia i tempi, Girmay perfetto

PAGELLE TERZA TAPPA TOUR DE FRANCE 2024

Biniam Girmay, voto 10: quando meno te l’aspetti viene fuori l’eritreo. Altro colpo storico per lui, dopo quello al Giro d’Italia di due anni fa. Volata fenomenale, trova i tempi perfetti e domina lo sprint.

Fernando Gaviria, voto 8: redivivo il colombiano, che non aveva convinto al Giro. Oggi si lancia nello sprint e addirittura sfiora il colpaccio, chiudendo secondo. Gran volata.

Arnaud De Lie, voto 7: un podio al Tour non è da buttare via, ma il terzo posto non può bastare al campione belga della Lotto Dstny che, vista l’opportunità, poteva puntare alla vittoria.

Mads Pedersen, voto 5: aveva l’occasione perfetta, una volata senza Philipsen. Il danese della Lidl-Trek invece anticipa i tempi e sbaglia, chiudendo addirittura quarto.

Davide Ballerini, voto 7: ottavo posto, migliore degli italiani. Cavendish non sembra al top ed il lombardo può sfruttare l’occasione per fare un buon Tour, magari sognando le Olimpiadi.

Richard Carapaz, voto 7,5: l’ecuadoriano sfrutta l’occasione perfetta, si posiziona al meglio nello sprint e, grazie ai piazzamenti, va a vestire per la prima volta in carriera la Maglia Gialla.