Olimpiadi Parigi 2024, le speranze di medaglia dell’Italia. Borsino e percentuali 31 luglio

SPERANZE DI MEDAGLIA ITALIA OLIMPIADI PARIGI 2024 (31 LUGLIO)

TIRO A VOLO

Ore 15.30: finale trap donne

Per le azzurre il difficile sarà riuscire a qualificarsi per l’atto conclusivo, dove accedono solo le prime 6. Silvana Stanco al momento è quinta con 73/75: potrebbe anche permettersi un errore nelle ultime serie, ma già con due rischierebbe lo shoot-off. Situazione ancor più delicata per Jessica Rossi, che paga un brutto 23/25 nella terza serie e parte da 72/75: l’olimpionica avrà bisogno come minimo di un 49/50 per andare a giocarsi le medaglie. Grandi favorite le spagnole Mar Molne Magrina e Fatima Galvez, apparse in grande forma.

Percentuali di medaglia

Silvana Stanco 35%

Jessica Rossi 15%

CANOTTAGGIO

Ore 12.26: finale 4 di coppia uomini

L’evento più atteso dall’Italremo. Si profila un duello stellare tra Italia e Olanda, con i tulipani che partono leggermente favoriti. Il dt Franco Cattaneo, per non lasciare nulla di intentato, ha reinserito sulla barca anche Luca Rambaldi, fuori dopo l’esperienza di Tokyo 2020. Quel giorno gli azzurri gettarono al vento un oro già vinto. Il destino oggi offre loro una seconda possibilità…

Percentuali di medaglia

Italia 80%

JUDO

Dalle 16.00: finale -70 kg donne e -90 kg uomini

Christian Parlati è una mina vagante: potrebbe arrivare in finale come uscire subito. Si tratta del classico ‘cavallo pazzo’. Speriamo che si presenti sul tatami nella versione più ispirata. Ai quarti potrebbe trovare il georgiano Lasha Bekauri, n.1 del mondo. Ancora peggio è andata alla neo-italiana Kim Polling, che la n.1 del ranking, la croata Barbara Matic, potrebbe ritrovarsela di fronte già agli ottavi.

Percentuali di medaglia

Christian Parlati 30%

Kim Polling 1%

SCHERMA

Ore 20.30: finale sciabola maschile a squadre

Una gara che potrebbe vedere l’Italia uscire subito o anche approdare in finale: l’una o l’altra possibilità non dovrebbero stupire. L’equilibrio regna sovrano, prepariamoci ad assalti tiratissimi, magari risolti sul 44-44…Michele Gallo, Luca Curatoli e il bi-medagliato olimpico individuale Diego Occhiuzzi formano un terzetto competitivo ed affiatato. Il primo ostacolo sarà da brividi contro l’Ungheria di Aron Szilagyi ai quarti.

Percentuali di medaglia

Italia 45%

NUOTO

Ore 21.13: finale 1500 sl donne

Simona Quadarella ha mostrato una condizione di forma importante, che potrebbe consentirle di mettere le mani sulla medaglia d’argento. Chiaramente sarà inarrivabile l’americana Katie Ledecky: nelle lunghe distanze fa un altro sport.

Percentuali di medaglia

Simona Quadarella 85%