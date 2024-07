Olimpiadi Parigi 2024: le gare da non perdere sabato 27 luglio. Gli orari da segnarsi

Le Olimpiadi di Parigi 2024 si sono ufficialmente aperte questa sera con la Cerimonia lungo la Senna e la sempre iconica parata delle varie delegazioni, in questa occasione al di fuori dello Stadio e con gli atleti a bordo di alcune barche che hanno attraversato il fiume nella capitale francese. Sabato 27 luglio si assegneranno le prime medaglie, ci saranno tante gare da seguire con grandissima attenzione e con l’Italia che si giocherà delle carte importanti.

Riflettori puntati sulle cronometro individuali di ciclismo: donne alle ore 14.30 con Elisa Longo Borghini, uomini alle ore ore 16.32 con Filippo Ganna che sfiderà Remco Evenepoel e il britannico Joshua Tarling. Assunta Scutto si gioca qualcosa di importante nella categoria fino a 48 kg nel judo. L’Italia sogna in grande nella scherma con la spada femminile e la sciabola maschile (finali in tarda serata): Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Luca Curatoli, Michele Gallo, Luigi Samele saranno tra i protagonisti.

Prime medaglie anche nel nuoto (sempre in serata), l’Italia attende soprattutto la 4×100 sl maschile per fronteggiare USA, Australia, Gran Bretagna, Cina, Francia. Nei tuffi ci sarà spazio per la finale dei 3 metri sincro femminile con Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi, mentre nel tiro a segno saranno flebili le speranze per Barbara Gambaro e Danilo Dennis Sollazzo nella carabina mista 10 metri. Ci sarà anche un imperdibile Italia-Brasile di volley maschile (ore 13.00), mentre l’Italia maschile di ginnastica artistica sarà impegnata nelle qualificazioni a partire dalle ore 20.00. Jasmine Paolini affronterà Bogdan nel primo turno del singolare femminile di tennis alle 12.00.

GARE DA NON PERDERE IL 27 LUGLIO ALLE OLIMPIADI

Sabato 27 luglio

Ore 11.00: finale 3 metri sincronizzato femminile

Ore 11.00: finale carabina mista 10 metri

Ore 12.00: Paolini vs Bogdan, primo turno singolare femminile

Ore 13:00: Italia-Brasile volley

Ore 14.30: cronometro individuale femminile

Ore 16.32: cronometro individuale maschile

Ore 17.38: finale -48 kg femminile

Ore 20:00: qualificazioni maschili ginnastica artistica (suddivisione con l’Italia)

Ore 21.30: finale spada individuale femminile

Ore 21.50: finale 4×100 sl maschile

Ore 21.55: finale sciabola individuale maschile