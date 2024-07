Olimpiadi Parigi 2024: la Russia non trasmetterà i Giochi in TV. Una “vendetta” contro le politiche del CIO

Back to 1984. I Giochi della XXXIII Olimpiade, in programma a Parigi dal 26 luglio all’11 agosto, non riceveranno nessuna copertura da parte della TV russa. La decisione arriva esattamente a quarant’anni di distanza dall’ultima volta, quando l’allora Unione Sovietica boicottò le Olimpiadi di Los Angeles.

Le motivazioni della scelta sono meramente politiche ed in polemica con il Comitato Olimpico Internazionale. Il Paese guidato da Vladimir Putin infatti partirà alla volta della Francia con una squadra assai ridotta, composta da appena 16 atleti che gareggeranno in modalità neutrale dopo aver ricevuto l’invito da parte del CIO che, secondo quanto disposto, ha concesso la partecipazione soltanto a quei profili in grado di rispettare determinati requisiti, tra cui anche quello di non appartenere ad alcun gruppo militare e di non schierarsi a favore dell’attuale conflitto bellico in Ucraina.

Un modus operandi non condiviso da buona parte delle Federazioni russe che, in alcuni casi (vedi la lotta), hanno deciso di non mandare alcun loro rappresentante in Francia malgrado l’idoneità.

Il ragionamento alla base della decisione di non trasmettere l’evento olimpico in tv riguarda anche le previsioni d’interesse della popolazione russa verso un evento in cui saranno della partita pochi compatrioti. La testata Sports.ru in tal senso parla espressamente di “Milioni di rubli spesi per i diritti televisivi di 15 persone in sport impopolari, tranne il tennis, considerati uno spreco di denaro e di nervi ingiustificato”.

Una presa di posizione che sembra però stridere con il paese reale. Da quanto trapelato infatti sembra che tanti telespettatori si stiano attrezzando per guardare la rassegna a cinque cerchi tramite il segnale criptato pirata, con tanto di indicazioni che stanno spopolando sul social network VKontakte.