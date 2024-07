Olimpiadi Parigi 2024: il numero di sport in cui l’Italia si è qualificata e il confronto con Tokyo 2020

Sale il numero di pass complessivi, scende la cifra di discipline in cui sarà presente l’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024 rispetto a Tokyo 2020: è questa la foto che emerge, a giochi fatti, con la conclusione del periodo di qualificazione e la comunicazione di tutti i convocati.

L’Italia sarà al via a Parigi con 403 atleti, nuovo record assoluto, con 209 uomini e 194 donne, con un altro primato legato alla presenza femminile, mentre a Tokyo furono 384 i qualificati, con 198 uomini e 186 donne. In Francia il Bel Paese, però, sarà rappresentato in 34 discipline, contro le 36 del Giappone.

Pesano, nell’economia di quest’ultima statistica, le fuoriuscite dal programma olimpico di softball e karate, mentre l’Italia non ha confermato la qualificazione nel basket e nel basket 3×3. Il Bel Paese, invece, sarà al via nella nuova disciplina olimpica della break dance, infine torna la rappresentanza azzurra nel badminton.