Olimpiadi Parigi 2024, Giovanni Malagò: “Lo sport sta provando a unire in un momento complicato”

Non sono giorni semplici per la politica internazionale. I conflitti in corso, in avvicinamento alle Olimpiadi di Parigi, tengono banco e lo sport prova a fare la sua parte, per la famosa tregua olimpica. Nella giornata in cui la sindaca di Parigi, Hidalgo, ha mantenuto la promessa e fatto il bagno nella Senna per dimostrare la sua balneabilità, Giovanni Malagò ha parlato a 360° di quanto sta accadendo.

“Lo sport sta provando a unire dove la politica non riesce, è una missione complicatissima, ma sempre al centro dei principi della carta olimpica“, le parole del n.1 dello sport italiano (fonte: ANSA) a margine della presentazione Aspenia “Sfida Olimpica. Politica ed economia dello Sport” a Palazzo Grazioli.

“I presupposti, seppur complessi, ci sono tutti. Oggi si parla di geopolitica. Vorrei ricordare che Israele e Palestina per il Cio sono già due stati, quando leggi che la soluzione del problema potrebbe essere la realizzazione di due stati, ti fa capire quanto siamo avanti“, ha sottolineato Malagò,

In conclusione, il presidente del Coni ha dichiarato: “Molti Paesi non riconosciuti a livello internazionale, da noi rappresentano sempre un popolo con una sua bandiera e identità. Oggi i paesi, al di là delle realtà democratiche o meno, vedono lo sport come riflesso dell’immagine del loro paese. Investono nello sport per promuoverlo e promuovere loro stessi“.