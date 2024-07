Olimpiadi Parigi 2024, Alberto Bettiol: “Mi sono sentito bene, non ho preso rischi”

Una cronometro durissima quella odierna, nonostante fosse completamente piatta a livello altimetrico. A trionfare è stato Remco Evenepoel davanti al nostro Filippo Ganna, prima medaglia italiana alle Olimpiadi di Parigi.

In gara per il Bel Paese c’era anche Alberto Bettiol, che ha testato la gamba in vista della gara più importante, la prova in linea di sabato 3 agosto. Il toscano ha chiuso in diciottesima posizione.

Le parole dell’azzurro a fine gara: “Mi sono sentito bene, alla fine è una crono veloce, rimane veloce anche con il bagnato. Era una crono che anche se presentava delle curve, da asciutta riuscivi a fare abbastanza piene. Invece qui bisognava e non bisognava cadere nel rischio di buttare via tutto. È una bella crono, lunga”.

E aggiunge: “Non ho preso rischi perché ovviamente non sono uno specialista, però mi è servita farla tutta anche in vista di sabato prossimo. Comunque 40 minuti a tutta a una settimana dalla gara Olimpica su strada fa sempre bene. Non ho comunque fatto le curve ai due allora”.