Olimpiadi, i record storici positivi e negativi dell’Italia: numero massimo e minimo di medaglie, ori e curiosità

I Giochi olimpici di Parigi 2024 sono sempre più vicini. In vista dell’imminente manifestazione a Cinque cerchi, è sempre bene effettuare un “ripasso generale” dei concetti basilari legati all’Italia. La prima “guida essenziale” o (“bigino” che dir si voglia) riguarda i record storici del nostro Paese nell’ambito dell’evento.

Record positivo di medaglie: Tokyo 2021. Si è reduci dalla prima edizione di sempre in cui il movimento azzurro ha toccato quota 40 medaglie, superando gli annosi primati legati a Los Angeles 1932 e Roma 1960, quando se raccolsero 36. Ovviamente, tutto va contestualizzato. A Tokyo gli eventi da medaglia furono 339, contro i 117 dell’edizione californiana e i 150 di quella casalinga. È anche vero che la concorrenza globale del XXI secolo è ben differente rispetto a quella di 64 o 92 anni fa. Le due dinamiche si compensano?

Record positivo di ori: Los Angeles 1984. Sono passati esattamente 40 anni dall’edizione in cui l’inno di Mameli è risuonato più volte. Ben 14. Parliamo della manifestazione passata alla storia per il boicottaggio dell’Unione Sovietica e da parecchi Paesi dell’allora blocco comunista. Diciamo che c’è un tratto in comune con il 2024, ovvero l’assenza di chi può essere considerata l’erede concettuale dell’Urss…

Record negativo di ori e medaglie: Atene 1896 e St.Louis 1904. In entrambi i casi, quando peraltro la partecipazione azzurra era minima, si registrò lo zero assoluto. D’altronde il numero di italiani presenti nei Giochi della I e della III Olimpiade dell’era moderna si contava sulle dita di una mano monca (uno o due).

In realtà, bisognerebbe tenere in considerazione la posizione nel medagliere. La migliore in assoluto è stata conseguita a Los Angeles 1932, quando l’Italia chiuse seconda sia per numero di ori (12) che per numero complessivo di medaglie (36), risultando battuta solo dagli Stati Uniti padroni di casa (44 ori e 110 medaglie).

La peggiore – eccezion fatta per le due edizioni in cui il nostro Paese non ha conseguito alcuna medaglia – è il famigerato 14° posto di Montreal 1976, figlio del fatto di aver acciuffato solamente 2 ori.