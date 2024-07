Nuoto, Simona Quadarella: “Delusione enorme, non so se avrò altre occasioni in futuro”

Un quarto posto amaro per Simona Quadarella, che continua a non andare d’accordo con i 1500 metri stile libero alle Olimpiadi. Un quarto posto per la romana, che sapeva di non avere lo stesso ritmo di Katie Ledecky, ma aspirava sicuramente ad una medaglia.

Invece la prova da applausi della francese Anastasiia Kirpichnikova ha mischiato un po’ le acque. Simona ha stazionato in terza piazza per 1400 metri, per poi perdere potenza nelle ultime due vasche e subire il sorpasso della tedesca Isabel Gose, che dunque le ‘scippa’ il bronzo a cinque cerchi.

“Ho lottato tantissimo, gara faticosissima. Per me questa è una delusione enorme – non usa mezzi termini Simona – Ci ho provato, ho fatto un tempo buono, ero stanchissima alla fine, le gambe mi scoppiavano. È stata una battaglia tra me, Kirpichnikova e Gose, soprattutto con la tedesca. Dispiace perché comunque loro sono andate fortissimo, ma le ho sempre battute nelle ultime gare. Era la mia gara, quella in cui sarei dovuta andare meglio“.

Quadarella non utilizza motivazioni fisiche per il mancato podio: “Mi sentivo molto bene e mi dispiace per questo. Forse mi sono messa troppe aspettative e troppa tensione. Ho vissuto questa gara come la più importante della mia vita, magari riuscirò a partecipare ad un’altra Olimpiadi ma non so in che modo potrò arrivarci: la sentivo un po’ come l’ultima cartuccia. Ora ci sono gli 800 ma non saprei, non sento questa gara come quella dei 1500“.