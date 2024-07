Nuoto, Nicolò Martinenghi centra l’accesso in Finale nei 100 rana alle Olimpiadi. Viberti farà lo spareggio

Una vasca lenta? La sensazione è un po’ strana dopo le semifinali dei 100 rana maschili di questa prima giornata del nuoto nelle Olimpiadi di Parigi 2024. La piscina francese è stata teatro di due heat in cui i grossi calibri non hanno nuotato i tempi che ci si aspettava e, in questo contesto, sembrerebbe davvero tutto possibile.

Al di là di queste considerazioni, Nicolò Martinenghi è riuscito a conquistare l’accesso alla Finale a Cinque Cerchi con il crono di 59.28 (sesto). Dopo un passaggio ai 50 metri di 27.43 giusto, a Tete è mancata un po’ la seconda parte di gara, specie negli ultimi 15 metri in cui si è accorciato.

Una situazione però comune un po’ a tutti nelle semifinali di questa prova. Non è un caso che i migliori Adam Peaty (58.86) e Qin Haiyang (58.93) non abbiano stampato dei tempi sensazionali e quindi, in vista dell’atto conclusivo di domani, ci sarà da divertirsi.

Martinenghi dovrà cercare di avere un approccio aggressivo, ma anche molto lucido sul da farsi perché se davvero non ci dovesse essere nessuno che riesce ad “aprire le acquee” potrebbe accadere qualsiasi cosa. Si spera di vedere nella gara di domani anche Ludovico Blu Art Viberti. L’azzurro ha toccato la piastra in 59.38, non lontano dal suo personale (59.27), e dovrà giocarsi nello spareggio l’approdo all’atto finale con il tedesco Melvin Imoudu.