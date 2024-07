Sarà complicata. Domani, sabato 27 luglio, il nuoto inizierà il suo darsi nelle Olimpiadi 2024 di Parigi. Nella vasca da 50 metri della “Paris La Defense Arena” ci si giocherà subito qualcosa di importante in casa Italia, ovvero la carta della staffetta 4×100 stile libero maschile. Gli azzurri sono reduci da medaglie in serie a livello mondiale ed europeo, ultima delle quali l’argento iridato a Doha, ma confermarsi sul podio olimpico (argento) come a Tokyo appare assai arduo.

Questo perché ci sono tante squadre attrezzate per la top-3. In particolare, visto quanto è accaduto nel Trials americani, la formazione statunitense sembra proprio aver compiuto uno step rispetto a tutte le altre, con quattro frazioni strepitosi da 47″ e poco, con stacco da fermo. Questo porterebbe a frazioni lanciate letteralmente stellari.

Immediatamente alle loro spalle poi ci sono l’Australia, con la stella Kyle Chalmers da 47.44, il gruppo solido dei britannici e la Cina con il primatista del mondo della distanza, Pan Zhanle, da 46.80. Questi quartetti, sulla carta, sembrerebbero avere qualcosa in più per ambire ai metalli. E l’Italia? Servirà una super prestazione per poter lottare con queste compagini.

Bisognerà quasi sicuramente migliorare il 3’10″11 (record italiano) di Tokyo per poter essere della partita. Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo si superarono in Giappone e qui, se la formazione sarà questa, bisognerà andare oltre.

USA

GUILIANO Chris 47.38 (47.25 in semifinale) ALEXY Jack 47.47 DRESSEL Caeleb 47.53 ARMSTRONG Hunter 47.78

GRAN BRETAGNA

Matthew Richards 47.84 Duncan Scott 47.92 Thomas Dean 47.94 Alexander Cohoon 48.20

CINA

Pan Zhanle 46.80 Haoyu Wang 48.02 Juner CHen 48.13 Xinjie Ji 48.33

AUSTRALIA

Kyle Chalmers 47.44 Flynn Southam 47.77 Jack Cartwright 48.50 Kai Taylor 48.60

ITALIA

Alessandro Miressi 47.61 *

Thomas Ceccon 47.97 *

Manuel Frigo 48.25 *

Leonardo Deplano 48.09 *

*tempi stagionali