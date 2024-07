Un’altra giornata da applausi per l’Italia agli Europei di nuoto juniores di Vilnius, in Lituania, con l’Italia che si prende altri due ori e due argenti ed è sempre più in cima al medagliere. Dominante Sara Curtis nei 50 dorso: in testa sin dall’ingresso in acqua, dopo una semifinale in cui ha tenuto il freno a mano tirato firma il suo nuovo personale in 27”94, abbattendo così il muro dei 28 secondi. Vittoria netta e meritata sulla danese Martine Damborg (28”27) e sulla britannicaBlythe Kinsman (28”29). Per lei anche la finale dei 50 sl con il miglior tempo di 24”73.

Subito dopo, l’argento di Daniele Del Signore nella stessa disciplina: il lituano Mantass Kauspedas è irraggiungibile, dominando in 24”68, ma l’azzurro è il primo degli umani migliorando il proprio personale in 25”34 e tenendosi alle spalle il ceco Jakub Jan Krischke (25”53). La terza medaglia di giornata è invece di Emma Vittoria Giannelli, che nei 1500 metri non ha il ritmo della britannica Amelie Blocksidge, ma si difende dall’attacco dell’ungherese Vivien Jackl prendendosi l’argento in 16”17”19.

E per chiudere, la 4×100 stile libero mista. D’ambrosio, Ballarati, Stevanato e la solita Sara Curtis: partendo da corsia 4 è proprio quest’ultima a respingere l’assalto della Germania nel finale, andando a firmare il record dei campionati in 3’28”34.

Quarto posto per Filippo Bertoni nei 200 stile libero: l’azzurro nuota sette decimi lontano dal proprio personale ed è ai piedi del podio in 1’49”15, lontano dalla terza piazza del danese Nicholas Castella. Sesto invece Gabriele Valente, vince come da pronostico il lituano Kristupas Trepocka. Quinta e sesta invece Martina Fanunza ed Irene Mati nei 50 rana, lontane dal successo di Smilte Plytnykaite (31”27), mentre Matteo Christopher Palmisani è quinto nei 200 farfalla firmando il suo record personale in 1’59”77.

Daniela Santambrogio è in finale nei 100 farfalla con il secondo tempo assoluto: bella rimonta nella seconda vasca, andando a vincere in 59”47, meglio di lei solo la danese Martine Damborg (59”42), fuori invece Anna Porcari. 200 misti che vedranno invece sia Jacopo Barbotti che Emanuele Potenza, capaci di migliorare i propri personali (2’02”47 e 2’02”70).