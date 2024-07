Nuoto, Ceccon e Fangio entrano sul filo in semifinale alle Olimpiadi. Restivo sottotono

Mattinata scarna di gare quella odierna per il nuoto in queste Olimpiadi di Parigi. Solo tre le specialità nel programma di questo quinto giorno nella piscina francese. 200 rana donne, 200 dorso uomini e 200 farfalla donne hanno animato la scena e in casa Italia il bilancio è stato di due qualificazioni alle semifinali e di un’eliminazione.

Nei quattro vasche della rana Francesca Fangio aveva l’obiettivo di entrare in semifinale e questo target è stato centrato. L’azzurra, però, si aspettava di fare meglio del 2:25.85 di stamane, valso il penultimo crono di ingresso al penultimo atto. Il calo vistoso negli ultimi 50 metri potrebbe essere un campanello d’allarme. La migliore di tutte è stata colei che si è imposta nella Finale dei 100 rana, ovvero la sudafricana Tatjana Smith (2:21.57), a precedere l’olandese Tes Schouten (2:23.08) e la statunitense Kate Douglass (2:23.44).

Nei 200 dorso uomini Thomas Ceccon è tornato in gara e, un po’ come era accaduto nei 100, anche qui ha rischiato di non entrare in semifinale. Il veneto ha toccato la piastra in 1:57.69, valso il 14° tempo dell’overall. Una gara in cui, specialmente negli ultimi 50 metri il ritmo è stato fin troppo lento. Da capire quanto margine possa avere l’azzurro, considerando che il suo personale è migliore di più di un secondo del tempo iderno. Il migliore di queste heat è stato lo svizzero Roman Mityukov (1:56.62) davanti al tedesco Lukas Maertens (1:56.89), oro nei 400 sl in questa sede, e al sudafricano Pieter Coetze (1:56.92), gli unici ad aver infranto il muro dell’1:57. Eliminato, invece, Matteo Restivo. Il primatista italiano ha nuotato ben distante dal suo record di 1:56.29 e l’1:59.05 è valso il 24° posto.

A conclusione, nei 200 farfalla donne in cui non erano presenti azzurre, la cinese Zhang Yufei ha siglato il miglior crono del mattino in 2:06.44 davanti all’americana Regan Smith (2:06.99) e all’australiana Abbey Lee Connor (2:07.13). Sesta una delle grandi favorite, la canadese Summer McIntosh (2:07.70), oro a Parigi nei 400 misti.