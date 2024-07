Nuoto artistico, orari Olimpiadi Parigi 2024: gli italiani in gara giorno per giorno, calendario, tv

Dal 5 al 10 agosto il nuoto artistico sarà protagonista nell’edizione 2024 delle Olimpiadi di Parigi. Nella piscina francese la danza in vasca regalerà non poche emozioni e in casa Italia si vorrà stupire, in una disciplina cambiata rispetto al passato e in cui il mutamento sostanziale nel sistema di valutazione potrebbe portare a dei riscontri inattesi.

Lo schedule prevede la prova a squadre (otto atlete), con le routine acrobatica il 5 agosto, libera il 6 agosto e tecnica il 7 agosto e il doppio con il tecnico il 9 agosto e il libero il 10 agosto. Il tutto prenderà il via alle 19.30. Linda Cerruti, Marta Iacoacci, Sofia Mastroianni, Enrica Piccoli, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Giulia Vernice e Francesca Zunino saranno le ragazze che competeranno con il team.

Spetterà invece a Cerruti e a Ruggiero rappresentare l’Italia nelle routine del doppio. Le due ragazze vorranno mettere in acqua leggiadria e precisione, anche per non vivere l’incubo di “basemark” che tanta contrarietà ha generato tra le varie squadre.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming del nuoto artistico e le azzurre in gara alle Olimpiadi di Parigi 2024. I Giochi saranno trasmessi in diretta tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2, sui canali di Sky dal 251 al 257, sui Rai 2 e RaiSportHD; in diretta streaming su Discovery+ (ci sarà un canale tematico dedicato al calcio), Sky Go, NOW, DAZN, Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO NUOTO ARTISTICO OLIMPIADI PARIGI 2024

Lunedì 5 agosto

19.30 Routine tecnica squadra

Martedì 6 agosto

19.30 Routine free squadra

Mercoledì 7 agosto

19.30 Routine acrobatica squadra

Venerdì 9 agosto

19.30 Duo tecnico routine

Sabato 10 agosto

19.30 Duo libero routine

AZZURRE IN GARA

Lunedì 5 agosto

19.30 Routine tecnica squadra – Linda Cerruti, Marta Iacoacci, Sofia Mastroianni, Enrica Piccoli, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Giulia Vernice, Francesca Zunino

Martedì 6 agosto

19.30 Routine free squadra – Linda Cerruti, Marta Iacoacci, Sofia Mastroianni, Enrica Piccoli, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Giulia Vernice, Francesca Zunino

Mercoledì 7 agosto

19.30 Routine acrobatica squadra – Linda Cerruti, Marta Iacoacci, Sofia Mastroianni, Enrica Piccoli, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Giulia Vernice, Francesca Zunino

Venerdì 9 agosto

19.30 Duo tecnico routine – Linda Cerruti, Lucrezia Ruggiero

Sabato 10 agosto

19.30 Duo libero routine – Linda Cerruti, Lucrezia Ruggiero

PROGRAMMA NUOTO ARTISTICO OLIMPIADI PARIGI 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.