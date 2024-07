Nuoto, Alberto Razzetti verso la finale dei 400 misti: “Prime frazioni buone, poi un po’ di fatica”

Alberto Razzetti ha appena completato la sua batteria dei 400 misti alle Olimpiadi di Parigi 2024 e vola in finale. Il nuotatore classe 1999 ha chiuso in terza posizione con il tempo di 4’11″52, che lo colloca al sesto posto generale consentendogli quindi di accedere all’atto conclusivo in programma nella serata odierna per provare a giocarsi una medaglia – primo tempo centrato dal campione uscente e idolo di casa ovvero Leon Marchand (4’08″30), seguito dal britannico Max Litchfield (4’09″51) e dal nipponico Seto Daiya (4’10″92).

Intercettato in zona mista ai microfoni di RaiSport, Razzetti ha commentato così la sua prestazione di questa mattina e il contesto: “Ho gestito bene, ho fatto le prime due frazioni molto buone – dorso molto bene – però poi è subentrata un po’ di fatica che è normale, ma nel complesso bene. L’atmosfera è bella, mi ricordo a Tokyo c’era un silenzio quasi surreale. Qua invece c’è una bella atmosfera, soprattutto nelle mie gare che c’è sempre Leon (Marchand, ndr) ed è ancora più calda quindi sono contento e spero di gasarmi anch’io col casino che ci sarà e di fare una bella gara”. Il mistista azzurro ha parlato anche dell’approccio all’Olimpiade: “Siamo arrivati tardi al villaggio quindi c’è stato un ambientamento più veloce rispetto al solito. Ieri ho visto due gare per assaggiare l’atmosfera e poi oggi c’ero io.”