Nuoto, Alberto Razzetti è quinto nella Finale dei 400 misti alle Olimpiadi. Marchand oro

Ci ha provato Alberto Razzetti nella Finale dei 400 misti di queste Olimpiadi di Parigi 2024. Il ligure, nella specialità più complicata della vasca, ha messo in acqua tutte le proprie energie per avvicinare il podio, ma alla fine è venuto fuori un quinti posto.

4:09.38 il crono nuoto dal nostro portacolori, non così lontano dal primato italiano di 4:09.29 da lui stesso detenuto. Dopo una buona prima frazione a delfino, il Razzo ha pagato dazio nel dorso, toccando la piastra in 2:01.21 e perdendo terreno rispetto ai suoi avversari.

Ci ha provato Alberto a ricucire a rana e a stile libero, ma lo sforzo è stato tale che nell’ultima vasca le energie non fossero tali per andarsi a prendere la top-3. L’oro è andato al grande favorito della vigilia, il francese Leon Marchand, che ha impostato una gara su passi da record del mondo e ha toccato la piastra in 4:02.95 (record olimpico), distante 0.45 dal suo primato di Fukuoka dell’anno passato.

Marchand su un altro pianeta rispetto alla concorrenza, precedendo il giapponese Tomoyuki Matshushita, autore di una gran finale, in 4:08.62, e l’americano Carson Foster (4:08.66).