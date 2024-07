Nadal ha guadagnato 100 posizioni nel ranking ATP: dove può arrivare vincendo la finale a Bastad

Rafael Nadal, nonostante mille problemi e mille difficoltà, è riuscito a tornare in una finale ATP: il maiorchino può tornare a vincere a Bastad laddove trionfò per la prima volta nel 2005. In Svezia l’ex numero 1 del mondo è andato per cercare di crescere di condizione in vista delle Olimpiadi e ha passato ore e ore in campo per raggiungere quest’ultimo atto.

Dal primo turno vinto in maniera relativamente agevole contro Leo Borg, al successo convincente contro Cameron Norrie al secondo turno, per poi affrontare una battaglia di quattro ore contro Mariano Navone, vinta in rimonta da 0-2 0-40 al terzo, fino al successo di ieri contro Duje Ajdukovic in rimonta dopo altre due ore e un quarto.

Oggi la finale contro Nuno Borges per provare a completare una settimana che gli regalerebbe un titolo dopo oltre due anni (Roland Garros 2022). Una cavalcata, quella di Bastad, che gli ha permesso finalmente di risalire anche la classifica: solo con la finale ha scalato esattamente 100 posizioni, dalla 261esima alla 161esima.

In caso di vittoria oggi contro Borges, lo spagnolo farebbe un notevole passo verso la top 100: arriverebbe ad avere un totale di 465 punti e salirebbe al numero 135 del mondo. Una scalata imperiosa quella del 37enne di Manacor.

RANKING RAFAEL NADAL

Classifica al 15 luglio: 215 punti, 261esima posizione

Classifica con l’approdo in finale: 380 punti, 161esima posizione

Classifica in caso di vittoria del titolo: 465 punti, 135esima posizione