Nadal: “Alcaraz destinato a diventare uno dei migliori di sempre. Lui e Sinner sopra tutti gli altri”

Carlos Alcaraz, dopo aver schiantato tre set a zero Novak Djokovic in finale, ha completato nel giro di un mese e mezzo una strepitosa doppietta Roland Garros-Wimbledon salendo a quota 4 titoli Slam in carriera a soli 21 anni. Un ruolo di marcia impressionante che al momento però non si riflette nella classifica mondiale, guidata dall’azzurro Jannik Sinner davanti a Djokovic con lo spagnolo solo 3°.

“Alcaraz e Sinner sono oggi sopra tutti gli altri, senza dubbio. Carlos è destinato a diventare uno dei migliori giocatori nella storia. Alcaraz ha un grandissimo potenziale. Certo, nella vita le cose possono cambiare, non sai mai quello che può succedere in futuro. Ma oggi, se devo immaginare cosa potrà fare in carriera, dico che farà cose straordinarie“, ha dichiarato Rafael Nadal dopo la vittoria in doppio a Bastad in coppia con Casper Ruud.

“Non ci sono oggi come oggi tanti giocatori capaci di batterlo. Credo che in questo momento Alcaraz parta come favorito per il titolo in ogni torneo che gioca, su qualunque superficie. E quest’aura è un grande vantaggio, sono convinto che Carlos senta che, quando gioca al suo livello, sia difficile per tutti batterlo“, ha aggiunto il maiorchino in attesa di giocare il doppio olimpico a Parigi proprio insieme ad Alcaraz.