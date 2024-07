Musetti, e adesso? Semifinale a Umago, domani le Olimpiadi: ipotesi forfait in Croazia?

Lorenzo Musetti è in semifinale ad Umago, in Croazia, e questa sera giocherà il penultimo atto in singolare, ma l’ordine di gioco delle Olimpiadi di Parigi 2024 prevede che domani l’azzurro esordisca a Parigi in doppio con Luciano Darderi.

In caso di approdo in finale in Croazia, appare scontato che quanto programmato in Francia venga rivisto, dato che non ci sarebbero i tempi tecnici per disputare entrambi i match nella giornata di domani, poi Musetti dovrebbe comunque disputare il match olimpico di singolare domenica.

Una sovrapposizione non di poco conto, ma comunque la situazione era sotto controllo sin dall’inizio, come affermato pochi giorni fa ad OA Sport da Simone Tartarini, che aveva spiegato la logica alla base della scelta e le modalità per raggiungere in poco tempo Parigi dalla Croazia. L’ipotesi del ritiro ad Umago appare da scartare.

Il tecnico di Musetti, Simone Tartarini, contattato ad inizio torneo dal collega di OA Sport Giandomenico Tiseo, aveva affermato in merito: “Noi avevamo un invito per questo torneo e quindi per contratto giochiamo. Cancellandosi ad Amburgo, visto che ha raggiunto la semifinale a Wimbledon, Lorenzo ha bisogno di giocare sulla terra dopo l’erba. Fisicamente sta bene. Il torneo di Umago finisce sabato. Per questo, i semifinalisti e i finalisti hanno un jet privato che mette a disposizione il torneo. I Giochi sì cominciano sabato 27, ma per chi arriva in fondo a Umago si giocherà domenica 28 il primo turno“.

Tartarini aveva poi aggiunto: “Sicuramente è attaccato, ma si può gestire. Arnaldi e Darderi faranno così senza problemi. Poi, se arriva in finale, magari Lorenzo potrebbe essere un po’ stanco, ma comunque molto carico dal punto di vista emotivo e in gran fiducia. Se dovesse uscire prima, allora sarà stato un buon allenamento in vista della rassegna a Cinque Cerchi. Sulla terra rossa croata sarà seguito da Corrado Barazzutti, io lo seguirò da Parigi in poi, visto che ci sarà la trasferta nordamericana“.