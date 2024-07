Musetti agli ottavi delle Olimpiadi nel tennis: il tabellone propone rivincite e avversari di rango

Lorenzo Musetti approda al terzo turno del tabellone di singolare maschile di tennis delle Olimpiadi di Parigi 2024: l’azzurro, numero 11 del seeding, tornerà in campo domani per affrontare lo statunitense Taylor Fritz, accreditato della testa di serie numero 7, sconfitto da Musetti quest’anno sia a Montecarlo che a Wimbledon.

Il cammino del tennista italiano non è affatto semplice: in caso di successo contro il nordamericano, infatti, con ogni probabilità l’azzurro si ritroverà di fronte nella sfida dei quarti di finale il numero 3 del tabellone, il teutonico Alexander Zverev, cliente scomodissimo per chiunque.

La caratura, se possibile, cresce ulteriormente in vista della possibile semifinale: l’azzurro è nella parte alta del tabellone, presidiata dal serbo Novak Djokovic, accreditato della prima testa di serie, che quest’anno al Roland Garros ha battuto l’azzurro ai sedicesimi in cinque set.

Nell’ultimo atto, con ogni probabilità, lo sfidante sarà il numero 2 del seeding, lo spagnolo Carlos Alcaraz, il quale lo scorso anno sconfisse Musetti agli ottavi di finale del Roland Garros in tre set: una rivincita dell’azzurro in questo torneo sarebbe dolcissima.