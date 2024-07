MotoGP, Vinales si inserisce nei “big 3” al Sachsenring? Incognite su Marquez

Siamo pronti ad entrare nel vivo di questo nono fine settimana del Motomondiale 2024 a Sachsenring (Germania). Un tracciato tecnico, particolare e unico nel suo genere che può lasciare diverse incertezze sul suo sviluppo. Si tratta della tana di Marc Marquez, che in questo contesto ha vinto otto volte e ottenuto sette volte la pole position.

L’incognita per Marc Marquez saranno però le condizioni di forma: ieri il fuoriclasse spagnolo della Ducati del Team Gresini è caduto durante le pre-qualifiche, poi è rientrato in pista, ha staccato un buon tempo, ma è ritornato ai box e ha sentito dei dolori al costato. Poi si è sottoposto a diversi esami per rilevare una frattura al dito: comunque correrà in questo fine settimana, ma vedremo se sarà al top.

Ancora si deve sbloccare Francesco Bagnaia che non ha colto mai una vittoria, né una pole position, né un successo in una Sprint Race in Germania. Le pre-qualifiche di ieri sono state benauguranti, con un buon time attack e un tempo da top 10 ottenuto senza troppi patemi e dando l’impressione di avere un ottimo margine.

Nel mazzo tra Bagnaia, Marquez e Martin (vincitore di gara e Sprint lo scorso anno), potrebbe uscire Maverick Vinales. Lo spagnolo dell’Aprilia ha davvero impressionato ieri nelle pre-qualifiche, facendo il record della pista e distanziando tutti di più di tre decimi: un crono che potrebbe valere da solo un gran piazzamento nella griglia e una splendida qualifica.