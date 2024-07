MotoGP, Raul Fernandez: “Ieri abbiamo faticato, oggi grande lavoro di squadra. Sprint? Vogliamo divertici”

Non senza sorpresa, la Trackhouse Racing Aprilia si è rivelata grande protagonista delle qualifiche valide per il GP della Germania, nono appuntamento del Motomondiale 2024 di MotoGP. In prima fila infatti, oltre al polena Jorge Martin, si sono piazzati Miguel Oliveira e Raul Fernandez, abili a precedere Francesco Bagnaia, Alex Marquez e Franco Morbidelli.

Fernandez nello specifico ha raccolto un gap di +0.220 rispetto a “Martinator” e, come il suo compagno, avrà la possibilità di partire da una posizione privilegiata in vista della sprint e della gara lunga di domani. Una volta arrivato al parco chiuso, l’iberico ha commentato:

“Ieri non è stato un grande giorno per noi, abbiamo faticato con la parte anteriore – ha detto Fernandez – la pista era fredda, non si poteva usare la H anteriore e questo per me è complicato perché con la moto vecchia dobbiamo usare più la gomma. Oggi la squadra ha fatto una squadra incredibile, sono felicissimo per l’Aprilia. Ogni giorno si lavora per migliorare il progetto. Quest’anno dobbiamo sfruttare tutto senza aspettarci risultati: tutto quello che arriverà sarà prezioso“.

Fernandez ha poi chiosato: “Il lavoro di Davide Brivio è incredibile: sta lavorando per migliorare sempre di più. Per la Sprint dovremmo essere tranquilli e divertirci. Questo è il nostro obiettivo principale”: