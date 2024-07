MotoGP, orari prove libere GP Germania 2024: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Non è ancora tempo di vacanze estive per il Motomondiale. Nel corso del fine settimana in arrivo, infatti, sarà tempo del Gran Premio di Germania, nono appuntamento della stagione 2024. Sul tortuoso tracciato del Sachsenring andrà in scena l’ultima tappa prima del break di luglio che si concluderà il 4 agosto con il Gran Premio di Gran Bretagna.

Oggi le tre classi entreranno in azione per le prime sessioni di prove libere, con la MotoGP che alle ore 15.00 ci regalerà le pre-qualifiche che andranno a definire la top10 in vista delle qualifiche di domattina, che andranno a comporre la griglia di partenza della Sprint Race (ore 15.00) e gara domenicale (ore 14.00).

La classe regina, dopo il percorso netto di Pecco Bagnaia tra Mugello e Assen, ci propone una classifica generale con Jorge Martin al comando con 200 punti contro i 190 del due-volte campione del mondo. Nella classe mediana al comando rimane Sergio Garcia, con Ai Ogura che si fa sotto minaccioso, mentre in Moto3 David Alonso rimane in fuga.

Come seguire l’evento in tv? Il venerdì del Gran Premio di Germania si potrà seguire su Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) che farà vedere ogni turno o sessione (tranne la MotoE). In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO.

PROGRAMMA GP GERMANIA 2024 MOTOMONDIALE

Venerdì 5 luglio

Ore 08.30-08.45 Prove libere 1 MotoE

Ore 09.00-09.35 Prove libere Moto3

Ore 09.50-10.30 Prove libere Moto2

Ore 10.45-11.30 Prove libere 1 MotoGP

Ore 12.25-12.40 Prove libere 2 MotoE

Ore 13.15-13.40 Prpve libere 1 Moto3

Ore 14.05-14.45 Prove libere 1 Moto2

Ore 15.00-16.00 Pre-qualifiche MotoGP

Ore 17.05-17.15 Qualifiche 1 MotoE

Ore 17.25-17.35 Qualifiche 2 MotoE

PROGRAMMA GP GERMANIA 2024: COME SEGUIRLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208)

Diretta streaming: NOW e SkyGO

Diretta testuale: OA Sport per le sessioni della MotoGP